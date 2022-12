Chilan Contreras obdivuje Vidala. Čechy mají tradici, Praha esenci, říká

Běžela 89. minuta zápasu České fotbalové ligy mezi vysoce favorizovanou Admirou Praha a Sokolem Hostouň, když se do míče opřel hostující hráč Stefano Maveritta Céspedes Contreras a zápas rozhodl. Z rodné Chile musel cestovat dvanáct a půl tisíce kilometrů a čekat víc než dva roky na to, než jeho slavná chvilka přišla. „Po všem, co si vytrpěl hlavně se zraněními, mu ten gól strašně moc přeju,“ hlásil tehdy jeho hostouňský kouč Dominik Rodinger.

Chilan Stefano Contreras (vlevo) v dresu Sokola Hostouň | Foto: Lukáš Horníček