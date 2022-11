Klokan doskákal do Hostouně. Houdek přeje v Kataru svojí Austrálii i Němcům

Celým jménem: Michael Richard James Houdek. Narodil se v australském Sydney, maminka je z Polynésie, ale jméno ukazuje jasně český původ. Nadaný australský fotbalista vydržel doma do jednadvaceti let a pak se vydal odvážně na zkušenou. Prošel angažmá v Anglii, Thajsku, na Maltě, tři sezony odkopal v Německu. Loni se přihlásil ve středočeské Hostouni, která ho sice poslala na hostování do Slaného, ale počítá s ním i do ČFL.

Michael Richard James Houdek (vpravo) v dresu SK Slaný | Foto: Jaroslav Tošner