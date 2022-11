200 g jemného tvarohu

100 g smetany ke šlehání

2 ks bio vanilkového cukru

1,5 polévkové lžíce strouhaného kokosu

Postup:



Tvaroh a smetanu si dáme do nádoby a metličkovým mixérem ingredience prošleháme, aby se nám spojily na hustší krém.

Přisypeme strouhaný kokos a cukr a pořádně promícháme.

Nádobky na nanuky si naplníme směsí, párkrát každou poboucháme o linku, aby se nám uvnitř nanuku ztratily bublinky, a dáme zamrazit.

Jen dvě ingredience. Výrobu domácí třešňové zmrzliny zvládne každý

Dětem od roku a půl a dospělákům připravíme na nanuky polevu z kvalitní hořké čokolády. Vyšší hrnec s trochou vody přivedeme k varu a položíme na vršek další hrnec, ve kterém rozpustíme čokoládu s kokosovým olejem (na 100 gramů čokolády použijeme 2 polévkové lžíce kokosového oleje).

Čokoládu buď nalijeme do vyšší úzké sklenice, abychom mohli nanuk do ní celý namočit a čokoláda byla rovnoměrně po celém jeho povrchu, nebo jen lžící nanuk pocákáme. Čokoláda ihned tuhne. Nanuky namáčíme do čokolády těsně před podáváním.

Dobrou chuť!

Pekne papkaj je slovenská rodinná značka. Tak jako každý rodič chtějí autoři blogu pro děti jen to nejlepší. Inspirujte se jídelníčkem s chutnými, jednoduchými a zdravými recepty, které pro vás vybíráme. Originální jídla zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Recepty můžete sledovat také na Instagramu.