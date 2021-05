Budeme potřebovat:

Na „skořápku“:

100g lískových oříšků

100g mouky (jakékoliv, klidně i kokosové, mandlové, pohankové)

2 lžíce kakaa

2 žloutky

1 lžíce medoviny

140g studeného másla

70g třtinového cukru (jde nahradit jakýmkoliv oblíbeným sladidlem)

Na náplň:

300g okapaných borůvek

250g tvarohu ve vaniččce

200g lučiny

200g zakysané smetany

2 lžičky bramborového škrobu

oblíbené sladidlo dle chuti

Postup:

Lískové oříšky najemno rozmixujeme, smícháme je s moukou a s cukrem a přidáme na malé kostky nakrájené studené máslo. Konečky prstů vytvoříme drobenku. Přidáme žloutky, kakao, medovinu a uplácáme rychle těsto. Natlačíme ho na dno připravené dortové formy vystlané pečícím papírem. Uděláme vysoké okraje, smrsknou se. Pak to dáme péct do vyhřáté trouby na 175° C asi na 10-12 minut. Necháme vychladnout a mezitím si připravíme náplň. Malé zmrzlé borůvky dáme do rendlíku a když se přiblíží bod varu, krátce v nich provaříme připravené 2 lžičky bramborového škrobu rozmíchané v trošce vody, odstavíme a necháme vychladnout.

V misce smícháme tvaroh, lučinu, zakysanou smetanu a prošleháme to s vychladlým borůvkovým rozvarem. Udělá to krásnou barvu. Ochutnáme a případně dosladíme čímkoliv podle své chuti – třeba čekankovým sirupem. Náplň naneseme na vychladlý korpus, zarovnáme a necháme přes noc ztuhnout. Pak dort nazdobíme.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.