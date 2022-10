„Z toho důvodu spolupracujeme dlouhodobě s kladenskými profesionálními hasiči a využíváme je ke všem zásahům. Stejně jako pro hasiče, je i pro nás důležité, aby znali areál a vše co potřebují vědět o naší technologii. Cvičení, které jsme zažili v úterý dopoledne, provádíme nejméně jednou ročně. Nácvik v areálu teplárny je letos první a byl rozdělen do tří fází,“ sdělila mluvčí a zdůraznila, že řadu let se opravdový zásah v areálu společnosti nekonal: „K žádnému závažnému požáru, ani k jinému případu jsme deset let hasiče nevolali."

Záchrana osob z vody i nepřístupného terénu. Podívejte se, jak cvičí hasiči

Jediným velmi smutným případem, který se přesto v Kladně stal v srpnu před deseti lety, byla sebevražda čtyřiatřicetiletého muže, který byl pracovníkem firmy. Pro svůj dobrovolný odchod si zvolil skok právě z chladicí věže, která dosahuje výšky bezmála sto metrů. Jeho činu ovšem nebylo možné zabránit ani předejít. Případ tehdy vyšetřovala policie se závěrem, že cizí zavinění bylo vyloučeno.

V rámci stanice Kladno absolvují hasiči - lezci během roku kolem deseti cvičení a zhruba stejný počet skutečných zásahů, kdy je zapotřebí zachránit osobu z výšky a někdy i z hloubky. Takto například pomáhali hasiči před časem s vyproštěním dvou malých dětí z dvacetimetrové studny na Rakovnicku. Aktuálně nacvičovali Kladeňáci v uplynulých dnech na Monínci, kde trénovali na záchranu osob z lanovky

Lezecké skupiny mají své základny v Kladně, Řevnicích a Rakovníku. „Nejpočetnější je lezecké družstvo v Kladně, které slouží čtyřiadvacet hodin denně v počtu jedna plus tři. Hasiči - lezci, kteří nacvičovali v Kladně záchranu osoby z teplárenské chladicí věže, jsou zároveň i leteckými záchranáři, kteří slouží u Letecké služby Policie České republiky,“ přiblížil Martin Vondra, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Kladno.

Stanice v Kladně oslavila v letošním roce 50 let své existence a lezecká skupina 20 let od svého založení. Celkem ji tvoří 20 až 25 členů.