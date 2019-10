Vybavení svých zásahových vozidel takto netradiční formou příslušníci záchranných složek představují veřejnosti prostřednictvím sociální sítě, kde výzva získala značný ohlas. Výsledné snímky se označují #tetrischallenge. A už je na světě i první středočeská vlaštovka. Výzvu přijali profesionální hasiči v Mělníku pod taktovkou velitele družstva Petra Jandy. A jak naznačují vyjádření ostatních velitelů v kraji, je možné, že další budou následovat.

Výzva se do Mělníka dostala celkem jednoduše: Petr Janda na sociální síti Facebook sleduje stránky amerických záchranných jednotek, kde výzva koluje již delší čas. „Když jsem to viděl, zdálo se mi to jako dobrý nápad, jak lidem přiblížit naši práci. A také jim zároveň říct, že jsme také jenom lidi a máme rádi legraci a nadsázku,“ předeslal mělnický velitel družstva.

A že výsledek stojí za to, dokazují reakce hasičů i široké veřejnosti, které na sebe nenechaly dlouho čekat. „Ozvali se mi hasiči různě po republice, že to je super nápad, že se jim to líbí a chtěli by to také vyzkoušet,“ řekl Petr Janda a zároveň dodal, že v přístupu k výzvě nemá příliš co radit – jde prostě o to vyndat věci z auta, vyskládat je vedle sebe – podobně jako ve hře Tetris – a vyfotit se.

#tetrischallenge v podání ženevských hasičů

zdroj: Instagram/@ville_de_geneve

Další hasičské sbory v kraji výzva zaujala. „Určitě by nás to zajímalo, neměli bychom se problém k výzvě připojit,“ řekl třeba Pavel Šimek, velitel z berounské hasičské stanice. Stejně tak se chtěl na poradě vedení o výzvě bavit Pavel Novák, velitel kladenské stanice. „Mně by se to líbilo. Čeká nás porada sedm stanic územního odboru, můžeme se o tom poradit,“ dodal.

Výzva dává hasičům možnost nejen se pobavit, ale hlavně ukázat, jakou techniku mají k dispozici. A nejen hasičům. Ve světě se přidávají i další záchranné složky, třeba i policisté nebo záchranná služba. Vyložit však takové hasičské auto není záležitostí na pár minut, mělnickým hasičům to trvalo zhruba tři hodiny. „Faktem je, že to pojali jako odbornou přípravu a údržbu techniky. To znamená, že vše z vozidla vyndali, zkontrolovali, vyčistili, umyli místa, kde jsou věci uložené ve vozidle a při té příležitosti vznikla tato fotka,“ vysvětlila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Takovou fotografii pro Tetris challenge však nelze udělat kdykoliv. Hasiči vždy musí být připraveni na možný zásah. „Takže fotografie lze pořizovat s technikou, která je například právě odstavená z výjezdu, ten má vždy přednost před vším,“ vysvětlila mluvčí. Určitým řešením také je, pokud výzvu přijmou větší stanice, které disponují takzvaným prvním a druhým výjezdem. „To znamená, že jde prakticky o dvě totožná auta, zde lze toto udělat také,“ podotkla Fliegerová.

Historie výzvy



Výzva #tetrischallenge se zřejmě zrodila u švýcarské policie – a nyní již žije skutečně celosvětovým životem.

Zveřejněné záběry výbavy záchranných složek rozmanitého zaměření přitom mohou být zajímavou podívanou nejen pro laiky; rádi se podávají i samotní členové osádek vozů s majáky.

Třeba pro Evropany může být zajímavé alespoň tímto způsobem omrknout, s čím pracují kolegové dejme tomu v asijských zemích. Leckdy by to mohlo být i inspirující.

Reakce lidí na sociálních sítích



Stejně jako jinde na síti, i na facebookové stránce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se „přehlídka“, jíž se účastní jediný vůz, setkává se značným ohlasem. To se projevuje i v připojených komentářích. Opakují se v nich hodnocení jako „pecka“, „super“ či „boží“. A je zřejmé, že si zvědavci fotky prohlédli skutečně důkladně. „K jedné vestě a helmě chybí panáček,“ upozorňuje s doprovodem pobaveného smajlíka uživatel Sek Zby na to, že fotka představuje vybavení pro pětičlennou posádku, avšak muži jsou na ní jen čtyři.



Třeba Sobík Karpatský sice oceňuje zajímavý snímek – nicméně upozorňuje, že výzva je založena „na úhledném uspořádání do čtverce nebo do obdélníku včetně osádky“ – přičemž v tomto případě k tetrisové dokonalosti ještě kousek chybí. S tím za autory záběru souhlasí Petr Janda z mělnického územního odboru profesionálních hasičů. Nicméně… „Už takhle to dalo hodně práce a pár hodin to zabralo. Velmi jsme spěchali. Ale i tak si myslím, že výsledek se podařil. A nejsme jediní, kdo to nemá úplně přesně do čtverce,“ odpověděl Sobíkovi.



Zuzana Strouhalová zase podotkla, že v přehlídce vybavení něco chybí: hračka pro děti. Hasiči totiž s sebou vozí i plyšovou figurku dráčka v roli požárníka. Ta na místech rozličných malérů pomáhá osušit slzičky dětských účastníků mimořádných událostí – ať už jde o požár, či třeba – což bývá častěji – o dopravní nehodu.