Po pádu z okna na dlažbu z výšky šesti metrů dostal život tohoto dnes třiatřicetiletého muže jiný směr. Po nešťastné události se probral na nemocničním lůžku se závažným poškozením míchy a otokem mozku, přičemž mu lékaři museli odebrat část lebky. Následky úrazu jsou doživotní.

Radek Chmelař to ale nebalí. Má cíl. Rád by jednou zase působil v řadách hasičského záchranného sboru. Cesta ale bude ještě dlouhá. Přestože už nějaký čas zraněný hasič rehabilituje, vše je zatím z lékařského hlediska na počátku. Po léčbě ve Střešovicích, Motole a Kladrubech je nyní v péči specialistů v kladenské nemocnici. „Jsou naprosto úžasní. Věřím, že mě dají do pořádku. Od prvních dnů od úrazu cítím velký progres. I já dělám všechno pro to, aby můj život měl smysl a mohl jsem znovu dělat svojí práci,“ říká hasič, který zdůrazňuje, že nechce jen sedět doma a brát invalidní důchod.

A pokud vše půjde dobře, ani nebude muset. Jeho nadřízený z linky 112 Radek Zobina zdůraznil, že má u nich dveře otevřené. „Návrat do zaměstnání je pochopitelně hlavně na Radkovi, jak rychle se dá dohromady. My doufáme, že všechno dobře dopadne a vrátí se mezi nás, třeba upoutaný na invalidní vozík. Děláme všechno proto, abychom ho co nejdříve mohli přijmout do kolektivu,“ sdělil Zobina.

To Radka Chmelaře těší. „Velice si vážím možnosti dělat dál práci, jakou mám rád a která pomáhá lidem,“ poznamenal.

Těžký úraz převrátil život naruby jak samotnému Radkovi, tak jeho nejbližším. Nastalé situaci je potřeba přizpůsobit se ve všech ohledech. Nutností jsou bezbariérové úpravy domu nebo získání invalidního vozíku. Finanční možnosti má ale rodina pochopitelně omezené. Naštěstí se našli dobří lidé, kteří jsou ochotní pomoci.

Invalidní vozík mu předají na hasičárně

„Kamarádi a můj bratr, který je sládkem v kamenickém pivovaru, jsou úžasní. Majitel pivovaru Milan Houška s manželkou Ivanou a zakladatel nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech se dohodli, že mi pomohou. Jejich zásluhou se mi podařilo získat invalidní vozík, který mi příští týden v Kladně na hasičárně předají. Moc za to všem děkuji,“ říká nadšeně hasič.

Projekt Pivovar Kamenice pomáhá a dál pokračuje. Chce vybrat částku 715 050 korun na speciálně upravený automobil, který Radku Chmelařovi umožní samostatně se přepravovat. A pohodlněji se jednou vrátit do pracovního procesu.

Plány má dnes Radek Chmelař velké. Na svět nahlíží z humorem, který ho může v rekonvalescenci posunout o obrovský kus dopředu a zároveň těší i lidi v jeho okolí. „Když jsme se s Radkem viděli před časem, kdy ještě neměl lebku, řekl mi: 'Teď mám bezlebkovou dietu!' Už jenom díky jeho pohledu na svět věřím, že to dokáže,“ potvrdil Zobina.

A sám Radek dokazuje, že nadhled k němu patří. „Když mi uplácali novou lebku z jakéhosi lékařského moduritu, konečně mě přestala bolet hlava. Od té doby už chápu manželku a odpouštím jí, když ji bolí hlava, že je nepříjemná,“ přidal k dobru pacient, který se statečně pere s osudem. „Člověk to nesmí nikdy vzdát,“ dodal odhodlaně.

Součástí charitativního projektu je také založení transparentního účtu, na který je možné zaslat jakoukoliv finanční částku. Všechny získané peníze půjdou na pořízení vozidla pro hasiče Radka Chmelaře. Za finanční dary předem děkujeme! Vzkazuji kolegovė. Číslo účtu: 7025394001/2010 - variabilní symbol 150.