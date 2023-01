Hasiči řešili na přelomu roku rekordní počet událostí za posledních pět let

/FOTOGALERIE/ Středočeští hasiči řešili o silvestrovské noci a v prvních šesti hodinách Nového roku rekordní počet událostí. Bylo jich nejvíce za posledních pět let, co do počtu požárů i výjezdů celkově.

Středočeští hasiči řešili na přelomu roku rekordní počet událostí za posledních pět let. | Foto: HZS Středočeského kraje