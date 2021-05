Skvělý nápad, jak využít kuchyňský stůl

Pokud to s kutěním, vyráběním a vymýšlením zlepšováků myslíte vážně, potřebujete mít ve své dílně skutečně kvalitní pracovní stůl. Aby dílenský ponk odpovídal všem profesionálním požadavkům a nárokům, pozval si Láďa do svého pořadu Vychytávky Ládi Hrušky na pomoc zkušeného kutila Pavla Zemana, který mu pomohl předělat starý kuchyňský stůl na praktický ponk do dílny.

Láďa si do svého pořadu Vychytávky Ládi Hrušky pozval na pomoc zkušeného kutila Pavla Zemana. | Foto: Se svolením FTV Prima