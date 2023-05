Znáte to: času je málo, ale nepořádku stále přibývá. Uklízet ty samé věci pořád dokola je ubíjející, tím spíš, pokud používáte metody, které jsou zdlouhavé a někdy nefungují tak, jak jste čekali. Proto jsme se spojili s Eliškou Popkovou, která miluje čistotu a uklízení je jejím koníčkem. Poradila nám spoustu fíglů a triků, jak rychle, levně a účinně vyčistit každý kout.

Připálený pekáč vyčistíte snadno pomocí sody, jaru a horké vody. | Foto: se svolením Elišky Popkové

Tak schválně, ať zvedne ruku ten, koho baví uklízet. Věřím, že těch, které to opravdu z hloubi duše baví víc než cokoliv jiného, je minimum. A proč? Protože je to práce, která nikdy není hotová, a také často proto, že si nevíme rady, jak který kout co nejjednodušeji vyčistit. A když už je to jednoduché a rychlé, tak to často nefunguje. Tedy, jak komu…

Eliška radí, jak provonět jednotlivé místnosti. Podívejte se na video:

Eliška Popková je mladá maminka, která úklidu věnuje přibližně 10 minut denně, což jí stačí k udržení pořádku a velký týdenní úklid poté není tak náročný. Má ale výhodu, že jí úklid opravdu baví. A když někoho něco baví, není výjimkou, že je v dané činnosti dobrý.

„Úklid mě opravdu baví. Třeba čištění odpadů vyloženě miluji a baví mě pozorovat, jak to bublá a pění,“ říká s nezaměnitelným úsměvem sympatická Eliška.

Jak vyčistit připálený pekáč

Zapečené těstoviny, francouzské brambory, nebo koláč pečený bez pečicího papíru? Že to nebyl dobrý nápad, vám dojde ve chvíli, kdy je čas na drhnutí připečeného jídla.

Úklid s pomocí nano přípravků jde líp. Práce s nimi podnikatelku naplňuje

Díky Elišce však známe trik, jak se ho zbavit i bez drhnutí. „Do zapékací mísy či pekáče nasypte lžíci jedlé sody, přidejte větší kapku jaru a zalijte vroucí vodou. Nechte minimálně třicet minut působit. Po uplynutí doby půjdou připečené okraje snadno sloupnout a zbytek nádoby lehce vyčistit,“ radí v jednom ze svých videí na instagramovém profilu @perfekcionistkaeliska.

Pánvička jako nová bez drhnutí

A nejen pekáče a zapékací misky. Denně se pereme i s drhnutím pánviček, u kterých při zakoupení přísaháme, že nikdy nedovolíme, aby byly tak špinavé, že z nich mastnota nepůjde dolů. Přiznejme si to, ve většině případů se nám to nepovede. Možná vás to překvapí, ale i takto špinavou pánvičku, na které je mastnota usazena nahoře i dole, lze vyčistit bez drhnutí.

Nápoj, který zatočí s jarní únavou? Stačí vám na něj pouze tři ingredience

Nastříkejte ji čisticím prostředkem, přikryjte igelitovým sáčkem a nechte 10 minut působit. Sáčkem následně (ideálně ve dřezu) rozetřete čisticí prostředek smíchaný s nečistotami po dně pánvičky a opláchněte. Že to opravdu funguje, se můžete podívat ve videu.

Baterie bez vodního kamene

Ať už vyberte sebelepší a sebeestetičtější koupelnovou baterii, nebude působit dobrým dojmem, když se na ní bude usazovat vodní kámen.

„Baterii perfektně vyleštíte tak, že si vezmete obyčejnou bílou čajovou svíčku, kterou vyndáte z plechového obalu a rozetřete ji po baterii. Ubrouskem poté vyleštěte a baterie se bude lesknout jako zrcadlo,“ doporučuje mladá maminka, která úklidem žije. Příjemným benefitem bude i to, že po baterii bude stékat voda stejně, jako když na čelní sklo auta aplikujete tekuté stěrače.

Čistý radiátor za 3 minuty

Tenhle jednoduchý trik je skutečně užitečným tipem pro všechny, kteří marně přemýšlí nad tím, jak dostat prach a zapadané nečistoty z radiátorů. Eliška přišla s návodem, který by vás možná ve snu nenapadl.

Radiátor postříká čisticím prostředkem a následně jím prolije horkou vodu, která stéká do pekáče umístěného pod radiátorem. Během okamžiku je radiátor zářivě čistý. Nejdřív se ale vždy přesvědčte, že je pro tento typ čištění váš radiátor vhodný a zda ho tím nemůžete poškodit.

Připálená varná deska

Varná deska je kapitola sama o sobě. Nezáleží na tom, jestli máte sklokeramickou, plynovou nebo indukční. S následujícím postupem však hravě vyčistíte i ty největší nečistoty a připáleniny, navíc bez použití chemie.

Varnou desku nezapomeňte vyčistit i ve spárách.Zdroj: se svolením Elišky

Varnou desku posypte jedlou sodou a postříkejte bílým octem z rozprašovače. Nechte chvíli působit a poté vyčistěte houbičkou na nádobí a doleštěte kuchyňskou utěrkou.

„Pro dokonalou čistotu vezměte malý nožík, obalte ho ubrouskem a projeďte s ním i spáry kolem varné desky,“ doporučuje nevynechat ani skulinku Eliška. Budete se divit, co všechno ve spáře najdete.

Jak vyčistit sedačku pokličkou

Udržet pohovku čistou je velkým oříškem v každé domácnosti. Pokud totiž nemáte takovou, která má snímatelný potah, budete si muset pořídit tepovač, nebo dětem vysvětlit, že na ni mohou je v čistém oblečení, bez jídla a pití, pastelek a s umytýma rukama. Zvířecím mazlíčkům rovněž sdělte, že ji mají obcházet obloukem.

Šedivění lze zastavit a vlasy budou růst zase tmavé. Má to ale malý háček

Můžete ale také zkusit čištění pomocí pokličky na nádobí, na kterou dle návodu ve videu připevníte čistou utěrku. Tento nástroj namočte do vody s čisticím prostředkem a vydrhněte. Eliška však doporučuje v závěru použít i tepovač. Proč? Dozvíte se na konci jejího videa.

Jak na zářivě lesklé příbory

Jsou vaše příbory zašlé a bez lesku? Může to být i myčkou na nádobí. Chcete-li, aby získaly opět svůj původní třpyt, vložte je do misky, přidejte přípravek na mytí nádobí, prášek do pečiva a bílý ocet. Zalijte horkou vodou a nechte chvíli působit. Když příbory z lázně vytáhnete, budou opět jako nové.

Voňavé prádlo ze sušičky

Je řada způsobů, jak dodat vůni prádlu v sušičce. Prodávají se i speciální vonné kuličky do sušičky, vonné sáčky či ubrousky. Díky Elišce ale známe metodu, která je ještě jednodušší.

Jaké účinky na zdraví má kolíček na prádlo? Připněte si ho na ucho a zjistíte to

„Ideální je pořídit si do sušičky vlněné koule, které prádlo nejen načechrají, zabrání zmuchlání, zkrátí dobu sušení, zbaví látku statické elektřiny a pohltí zbytkovou vlhkost, ale když přidáte pár kapek esenciálního oleje, prádlo rovněž krásně a rovnoměrně provoní. Aviváž pak není potřeba,“ sděluje své poznatky Eliška.

Znovu měkké a hebké ručníky

Čím častěji se do ručníků utíráte a perete je, tím dříve se stane, že už nebudou tak hebké a měkké jako dříve. Jejich původní stav jim však můžete vrátit tím, že je vyperete společně s jednou odměrkou jedlé sody, kterou vložíte do bubnu pračky. Dále použijte klasický prací prostředek a místo aviváže přidejte bílý ocet a vyperte jako obvykle. Po usušení budou ručníky opět hebké a měkké.

Zrcadlo v koupelně se mlží

Znáte to, dáte si horkou sprchu, ze které se vám vůbec nechce ven, ale když se konečně donutíte vypnout vodu a chcete se upravit, zrcadlo je tak zamlžené, že musíte vyvětrat nebo deset minut počkat. I na to má Eliška skvělý trik. Na zrcadlo nastříkejte pěnu na holení a důkladně rozleštěte. Musíte to však udělat předtím, než se jdete osprchovat. Jestli jste stále na pochybách, zkuste to jen na polovině zrcadla a uvidíte, jak váš pokus dopadne. Jak dopadl ten Eliščin, se můžete podívat v jejím videu.

Aby se vám koupelna nemlžila, rozetřete po zrcadle pěnu na holení a vyleštěte.Zdroj: se svolením Elišky

„Ráda zkouším nové tipy a triky, hlavně ty, co kolují na sociálních sítích. Ty, které mi nefungují, ale na svůj profil nepřidávám. A některé se mi zalíbí natolik, jako je například použití pěny na holení na zrcadlo, že je pak i běžně používám,“ přiznává Eliška.

Jak provonět jednotlivé místnosti

Když přijdete k někomu na návštěvu a celý byt či dům nádherně voní, můžete si připadat jako v ráji na zemi. Provonět celý dům difuzéry ale nestojí málo, a pokud se budete snažit ušetřit, i tak vás to bude něco stát a všichni vědí, že levné difuzéry příliš nevoní. Co ale funguje, jsou jednoduché rady, jak provonět každou místnost zvlášť obyčejnými surovinami.

Jak nebýt otrokem v domácnosti? Inspirujte se českou úklidovou influencerkou

Například do kuchyně vložte každý den pod sítko do dřezu plátek citronu, koupelnu provoňte směsí jedlé sody a esenciálního oleje, který nasypte na koupelnovou podložku a následně vyluxujte. Soda zmizí, vůně zůstane zachována. A toaletě dodáte krásnou vůni pár kapkami esenciálního oleje, které nakapete dovnitř roličky od toaletního papíru.

Provoněná skříň

Tenhle tip není úplně pro každého, protože není zrovna estetický a pro někoho už může být tak trochu přes čáru. Každopádně i podle Elišky, které jsme se ptali na rady, je to metoda, která skvěle funguje, i když není příliš hezká. Na slipovou vložku nalijte oblíbenou aviváž, sloupněte z ochranného obalu a přilepte na skryté místo ve skříni.

Koš snadno provoníte vatovým tamponkem s aviváží.Zdroj: se svolením Elišky

Pokud vám tato metoda nevyhovuje, protože je to zkrátka stále vložka, můžete si pořídit nalepovací textilii, která funguje úplně stejným způsobem. A chcete-li, aby po otevření voněl i váš odpadkový koš, nalijte trochu aviváže na vatový tamponek a vhoďte jej na dno pytle v odpadkovém koši.

Univerzální parfém na textil

Důvod, proč používat parfém na textil, je zřejmý. Aby vám to doma příjemně vonělo. Když si ho ale vyrobíte doma, nejenže vám to bude v místnostech krásně vonět, ale navíc tím textilie i dezinfikujete.

V nádobě smícháte pět dílů vody, 1 díl 3% peroxidu vodíku, 40 kapek oblíbeného esenciálního oleje. Smícháte, vlijete do rozprašovače a univerzální parfém na textilie, který je nejen ovoní, ale i dezinfikuje, je na světě. A jestli se bojíte, že by peroxid mohl vaši pohovku poškodit, Eliška vzkazuje, že není čeho se obávat.

„Peroxid dávám proto, že má dezinfekční účinky a v tak malém množství skvrny na textilu neudělá,“ ujišťuje všechny.

Nápoj, který zatočí s jarní únavou? Stačí vám na něj pouze tři ingredience

Parfém na textil s dezinfekčním účinkem je produkt, který Elišce na českém trhu dlouho chyběl. „Tento parfém je mnou vymyšlený recept, který jsem nejdříve 2 měsíce sama testovala, rozdala ho i po rodině a všichni jsme si ho zamilovali. Já osobně ho používám podle nálady a stejně tak i vybírám vůni,“ vysvětluje Eliška.

Výroba univerzálního čističe

A co nejčastěji k úklidu Eliška používá? Budete se divit, ale nejsou to nejdražší chemické prostředky, ani silná bělidla. Je to univerzální čistič, který si sama míchá. A to by nebyla ona, aby se s vámi o recept na něj nepodělila.

„V nádobě smíchejte bílý ocet a vodu v poměru 1:3. Přidejte slupky od pomeranče, citronu, nebo cokoliv, co máte rádi. Někdy přidávám i čerstvou mátu a na Vánoce třeba jednu celou skořici,“ radí Eliška na svém instagramovém profilu. Nálev nechte přes noc odležet a ráno nalijte do rozprašovače.

Mladá žena si vyrábí svůj parfém na textilie i univerzální čistič.Zdroj: se svolením Elišky

Bez bílého octa obecně si už zkrátka úklid představit nedovede. „Vyčistí opravdu všechno a bezkonkurenčně vyleští okna, zrcadla, sprchovou stěnu a vodovodní baterii. Takže za mě rozhodně must have do každé domácnosti,“ dodává na závěr.