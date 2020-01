Kdo však bude na ledě herně kralovat, bylo jasné od prvního střídání. Liberec s uzdraveným Birnerem začal na rozdíl od prvního vzájemného zápasu sezony aktivně a před Godlou si vytvářel šance jako na běžícím páse. Zbrzdila ho až dvě vyloučení, v nichž ale propustil do jediné šance Strnada. Rozdíl mezi týmy byl hlavně v držení útočného pásma, kde Bílí tygři jasně ukazovali větší kvalitu a šikovnost.

Jenže se hraje na góly a v tomhle ohledu zažil zimní stadion v Kladně v 18. minutě šok. Během 37 vteřin domácí dvakrát udeřili a zaplněné ochozy i sebe samé pořádně napumpovali. Nejdřív Nash po návratu z trestné lavice vysunul Vampolu a ten s rozmyslem propálil Hrachovinu bombou k tyči. Poté se rozjel k velkému sólu po mantinelu Strnad a jeho akci dokončil svým prvním gólem v dresu Rytířů (v sedmém zápase) Hovorka.

„První třetina asi rozhodla. My se v ní dost trápili, ale dvakrát jsme vyjeli do útoku a dali dva góly. Herně jsme se zlepšili až od druhé třetiny,“ mínil brankář Denis Godla, který předvedl několik úchvatných zákroků.

Druhá část už ale opravdu vypadala jinak. Rytíři vzdorovali kvalitě tygrů co největší aktivitou. V závěru třetiny je přece jen do několika šancí pustili, ale Godla zářil jak v oslabení, tak proti úniku rychlíka Zachara. Zákrok zápasu si připsal proti Krenželokovi, který ho kličkou překonal, ale Godla stihl vrátit beton k tyči, kde už to nikdo nečekal.

Liberec tlačil i ve třetím dějství, jenže jeho snahu zazdil ostrým faulem na Machače zkušený Jelínek a přes velký vztek ho sudí poslali do kabin a navíc domácím měli pětiminutovou výhodu přesilovky. Přestože byla jejich nejlepší v zápase, Liberec se ubránil a navíc vzápětí přešla početní výhoda na jeho stranu. 27 vteřin byla dokonce dvojnásobná, jenže bez užitku.

Tygři se tlačili před Godlu do posledních vteřin. Ten ale chytal v opravdu reprezentační formě a čisté konto – druhé v sezoně - si v souboji proti stejně skvělému Hrachovinovi zasloužil.

Liberec tak přišel o šestnáctizápasovou sérii, v níž pokaždé bodoval. „O tom jsem ani nevěděl, až o přestávce to někdo říkal. Ale neřešil jsem to. Každopádně se jim asi nehraje v Kladně dobře,“ usmál se hrdina duelu Denis Godla, z něhož byli liberečtí hráči frustrovaní. „Frustrace na hráče doléhala, protože jsme nezačali špatně, měli jsme spoustu šancí, ale puky trefovali do brankářova břicha,“ posteskl si trenér Bílých tygrů Patrik Augusta.

To domácí trenér David Čermák byl šťastný, že Rytíři navázali na první sezonní vystoupení proto stejnému soupeři. „To jsme si přáli. Je fakt, že Liberec má velmi kvalitní mužstvo a chvílemi nás přehrával, ale i my si vytvořili šance. Kluky musím za zápas moc pochválit,“ dodal Čermák.

Další duel čeká Kladno v neděli a bude ještě důležitější – na ledě posledních Pardubic. Denis Godla to vnímá. „Každý zápas je důležitý, ale Pardubice jsou poslední, takže to bude důležité dvojnásobně. Musíme si připravit tak jako na Liberec a podat co nejlepší výkon. I s blokováním střel, které po Olomouci kluci trénovali speciálně. Je třeba, aby tak zodpovědně jako proti Liberci hráli i dál,“ dodal kladenský brankář.

Rytíři Kladno – Bílí tygři Liberec 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Vampola (Nash), 18. Hovorka (Strnad). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hudáček (L) 10 min. a Jelínek (L) 5+DKU. Diváků: 3286.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Romančík, Zajíc – Redlich, Vampola, Strnad – Hovorka, Machač, Zikmund – Š. Bláha, Stach, Melka – O'Donnell, T. Kaut, Hajný.

Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Kunst, Kotvan, T. Hanousek, Buchtela – Birner, Bulíř, L. Hudáček – A. Musil, Marosz, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – Průžek, J. Vlach, Ordoš.