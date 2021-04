OSLAVY ODŠPUNTOVALA POPRADSKÁ PARTA

Nejprve se vraťme do dalekého roku 1985, kdy Kladno bojovalo o návrat už druhou sezonu. Zatímco rok předtím kvalifikaci s Plzní a Nitrou nezvládlo, v pětaosmdesátém ano! Už z prvního turnaje v Popradu si přivezlo výhry nad domácími i Vítkovicemi a doma zahájilo jasnou páteční výhrou s Popradem. Slováci o den později, 30. března 1985, nastoupili proti odpočatým Vítkovicím a brzy vedli 4:1. Publikum je pak hnalo za senzací, který by Kladnu už jistě už jistě titul přisoudila. Ale Ostravané zabrali, vyrovnali a nepoložil je ani další gól Popradčanů vedených Kladeňákem Jindřichem Lidickým.

V power-play Vítkovice srovnaly a dál riskovaly, potřebovaly nutně vyhrát. Jenže risk soupeř potrestal gólem do prázdné a euforie publika neznala mezí.

Radovali se i hráči Kladna. Původně už měli být na pokojích hotelu na Záplavech, ale při vývoji zápasu počkali a koukali. Zdeněk Müller a brankář Miroslav Krása to jediní nedali, radši obcházeli nervózně zimák.



Pak už ale slyšeli hlasité: Góól! a rychle mířili dovnitř, kde se tým radoval na jedné velké hromadě. Pak se jelo slavit, ale šéf mančaftu Jaroslav Vinš vše včas utnul: druhý den je potřeba ještě se ctí odehrát mač s Vítkovicemi, lidi přijdou na pěkný hokej. Kladno vyhraje 9:3 a pak už velkolepé oslavě nestojí nic v cestě. Nezapomnělo se pochopitelně ani na Popradčany, ti měli už v sobotu od Kladeňáků vše nač si vzpomněli.

EXPLOZI ODPÁLIL HAVEL

V roce 2003 vedlo Kladno v baráži nad Havířovem 3:2 a nikdo nepochyboval, že doma sérii ukončí. Jenže hosté se rvali ohromně. Gól jim dal jen reprezentační bek Martin Čech, který Kladnu vypomohl po konci sezony ve Finsku. Pak brankář Zdeněk Orct chytil jasný gól kanonýru Sršňovi a v závěru při power play hostů vše pečetil Michal Havel. Našlapaný zimák explodoval a plocha se vzápětí zaplnila tisícovkami diváků.



Kladno tehdy hrálo s torzem sestavy, prakticky všechny posily pro baráž mu kvůli ranění vypadly – Vampola, Musil, Gardoň, pak i Jankových. Přesto to dokázalo: v play off prohrálo jediný z deseti zápasů, v baráži pak dva, oba na půdě Havířova.

Slavilo se po skupinkách. Moravák Jankových se sádrou na ruce si našel svojí partu, většina ostatních pak odjela do Zanzibaru na náměstí. Vítal je tam i legendární Milan Nový, pařilo se do rána.



Bude slavit Kladno návrat i letos? Zbývá ještě velký kus trnité cesty…

Bývalý hokejista Michal Havel při baráži Kladno - Havířov, v níž dal Havel svůj nejslavnější gól.Zdroj: archiv J. Zelenky