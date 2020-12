RUSOVÉ JSOU UŽ DVA

Posila z Pardubic Zacharčuk už s týmem trénuje víc než týden. U Rytířů se tak adaptoval, navíc pomůže jinému ruskému zadákovi Vselovodu Sorokinovi. Ten umí prakticky jen rusky a v mužstvu to neměl jednoduché. „Sory ale rychle pochytal češtinu, takže hodně rozumí. Nicméně je fakt, že když k sobě má někoho, s kým si může pokecat v rodném jazyce, je to lepší. Sám jsem to jako hráč zažil při angažmá v Německu,“ říká trenér Kladna David Čermák.

Novou posilu obranných řad Kladna Stěpana Zacharčuka si pochvaluje. Je mu sice čtyřiatřicet, do Pardubic prý přijel před sezonou trochu fyzicky zanedbaný, ale na Chance ligu půjde o hodně nadstandardní kvalitu. „Vypadá na ledě opravdu dobře. Je hodně silný a jsem přesvědčen, že nám pomůže nejen dozadu, ale i dopředu,“ myslí si Čermák.

Jeho tým musí nejprve projít zdravotními testy, které vyloučí nákazu Covidem-19. Většina kladenských hráčů si už nemocí prošla v létě, nicméně jasno mělo být až ve večerních hodinách. „Měl jsem slíbeno, že výsledky budeme znát co nejdříve. Protože pokud by nemoc někoho přece jen zasáhla, mohli bychom ještě zareagovat a poslat na testy další hráče,“ vysvětlil hlavní šéf kladenské střídačky.

VÝMĚNA RAČUK – KAUT. KOMU POMŮŽE VÍC?

Co se týče vzájemných propojení obou úterních protivníků, jsou v posledních letech dost citelná. Před touhle sezonou si prohodili důležité útočníky. Kladno bralo z Prostějova bodového Marka Račuka, který loni u Jestřábů kapitánoval. Naopak ze středních Čech se na Moravu odebral k nelibosti fanoušků ceněný defenzivní útočník Tomáš Kaut. Za Rytíře hrál tři roky, skoro 200 zápasů, a nemohli na něj říci půl slova: dvakrát pomohl do baráže a v extralize bránil dobře soupeřovy hvězdy. Jen střelec to není, za Jestřáby na gól pořád čeká. „Tomáš je výborný kluk a také poctivý hráč, jakého by si přál mít v sestavě každý trenér, protože se obětuje pro tým. Bohužel, naši nabídku nepřijal a šel do Prostějova,“ lituje ztráty power forvarda David Čermák.

STATISTIKA PRO RYTÍŘE, CO NA TO ŠEJBA?

Ve vzájemných zápasech se daří více Kladeňákům, Prostějov je jedním z jejich nejoblíbenějších moravských soků. Vyřadili ho i v play-off 2018 4:2, byla to tehdy s Divíškem, Nouzou, Rudovským a spol. pěkná bitva.

Kladno také velmi dobře zná aktuální kouč Prostějova Jiří Šejba. Někdejší slavný hráč v uplynulé sezoně v Kladně vedl čínský výběr a hru Rytířů sledoval. „Po takovéto dlouhé pauze je vždy otázkou, jak bude tým koncentrován a jak si přenese herní projev na ledě. Bude určitě záležet na prvním vstřeleném gólu. Je potřeba, dostat se do určité herní pohody. Nemůžeme zcela tvrdit, že máme výhodu domácího prostředí, protože budeme hrát bez diváků, nicméně aspoň nemusíme nikam cestovat. Každopádně máme o motivaci postaráno, přeci jen přijede Kladno,“ vyhlíží zápasy osmapadesátiletý trenér.

A jaká bude příprava právě na kladenský celek? „Samozřejmě jsem si dělal nějaké výpisky a koukal na video. Mají hlavní postavu v podobě Tomáše Plekance. Hlídat ho speciálně nebudeme, ale určité věci si u něj říct musíme. Jak při hře pět na pět, při vhazování nebo i v přesilovce či oslabení. Je to zkušený hráč,“ popisuje Šejba taktiku na Kladno.

To David Čermák taktické plány prozrazovat nechtěl. „Každopádně se všichni strašně moc těšíme. Ta pauza byla moc dlouhá, chvílemi to vypadalo, že se bude hrát a pak zase přišlo rozhodnutí, že nikoliv. Asi je jedno, s kým zrovna hrajeme, člověk si nevybere, ale je asi dobře, že Prostějov stejně jako my ještě neodehrál žádné utkání, takže jsou na stejné startovní čáře jako my,“ dodal David Čermák.

Zápas startuje v úterý v 17 hodin a sledovat ho můžete na internetovém portálu hokejka.cz.