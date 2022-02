Předvedl jste skvělý výkon. Jak jste se sebou nyní spokojený? Se svou hrou jsem opravdu spokojený. Byla to zábava. Neměl jsem čas nad ničím přemýšlet. Jen reagovat na hru a hrát hokej. Jsem nadšený, že bereme tři body. Po kouscích se blížíme i týmům nad námi. To je v tuhle chvíli nejdůležitější.

Byl to pro vás nejlepší zápas za Kladno?

Ode mě to byl nejlepší zápas za posledních několik let. Chtěl jsem týmu pomoci k výhře. Teď jsem ale hodně unavený. Asi budu hodně spát (směje se).

Jako nejtěžší pro vás osobně se jevila druhá třetina. Souhlasíte?

Druhá třetina se mi zdála opravdu dlouhá. Zavřeli nás v našem pásmu, nedali nám šanci nadechnout se, odpočinout si.

Šlo na vás někdy tolik střel jako v Hradci?

Myslím, že jich na mě nikdy nešlo více. Udělal jsem si tu osobní rekord. (usmívá se)

Hradec v třetí části dvakrát skóroval. Přišla na vás nervozita?

Neřekl bych, že jsme byli nervózní. Šli jsme do třetí třetiny s vedením 4:1. Sice skórovali, ale s takhle silným soupeřem si z toho nemůžete nic dělat. Sice přišly dva góly, ale byl jsem si jistý, že to bude vše.

Už jen šest bodů na Litvínov, to zní teď nadějně, že?

Jasně, když se vezme, jak jsme na tom byli v prosinci a jak se to zlomilo v lednu. Teď jsme schopni porazit tým jako Hradec. To je skvělé pro sebevědomí celého týmu. Snad to bude pokračovat.

NEJVÍCE STŘEL SOUPEŘE NA BRANKU KLADNA

11. ledna 1967 Bratislava - Kladno 3:3 66

22. února 1970 1970 Brno - Kladno 8:5 66

28. dubna 1988 Jihlava - Kladno 13:1 65

