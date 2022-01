Vypadalo to, že jste si brali to dobré ze zápasu s Olomoucí. Viděl jste to také tak?

Věděli jsme, že jsme proti Olomouci měli dobrý zápas a chtěli jsme se od toho odpíchnout. I v Pardubicích to bylo dobré, ale dostali jsme zbytečné góly.

O to víc teď musí mrzet ztráta vedení o dva góly…

Nebudeme lhát. Víme, jak skončil zápas. Přitom jsme to měli ve svých rukách. Nesmí se nám stávat, abychom vedli o dva góly a nakonec prohráli.

OBRAZEM: Třetí bod s Pardubicemi, ale k vzteku. Zuřil i Jágr a nejen z kravaty

Zase ale je pozitivem, že jste většinu utkání byli minimálně vyrovnaným soupeřem.

Byly tam dobré věci, a můžeme se plácat po ramenou, ale body nemáme. V tabulce jsme jasně předposlední a tam být nechceme.

Bylo k vidění i hodně kontroverzí.

I pro fanoušky to muselo být zajímavé. Bylo to vyhrocené, jak by zápasy být asi měly.

Bylo záměrem se představit takhle tvrdou hrou?

To se snažíme každý zápas. Nechceme nikoho zranit, ale chceme být nepříjemní. Soupeři musí cítit, že tu jsme a ne, že jsme jim přišli zápas jen odevzdat.

Pardubice cítily hodně křivd. Bylo o to těžší udržet klidné hlavy?

Snažili jsme se to nevnímat a soustředit se na vlastní hru. Na přesilovky, kde se mohlo rozhodnout. Měli jsme je využít.

V jedné bitce se ukázal i Jaromír Jágr. Co to s týmem udělalo?

Od Camary to bylo hodně srabácké. Šel zezadu, chytil ho do kravaty. Dotchin už na něj skákal a šel ho bránit. Bylo to vyostřené, ale vyříkali si to. K hokeji to patří.

Jan Šejhl