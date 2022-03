„Hlavní důvod, proč se scházíme právě tady, je ten, že je to blízko zimáku. Postupně se to nabalilo. Známe se mezi sebou a funguje to tak, že jeden přivede druhého, druhý třetího a je to,“ vysvětluje dlouholetý hokejový fanoušek Lukáš Hoffmann. „Je super, že hospodu provozuje člověk, který je taky fanoušek,“ dodává.

O provoz se totiž od listopadu loňského roku stará Tomáš Skopec, sám aktivní podporovatel kladenského hokeje. „Ke klubu mám jen pozitivní vztah. Jezdím všude, kam to jde. Když mám čas, tak vždycky zajdu na hokej. Hospodu jsem vzal i proto, že mám vztah ke kladenskému hokeji a dál to chci vést tímhle směrem,“ vysvětluje.

Pro hokejovou hospodu by se v Kladně jen těžko hledalo lepší místo. Stačí přejít silnici, parkoviště a už jste přímo u ČEZ stadionu. Přesun nezabere víc než pár minut. „Když se hraje hokej, tak si sem kluci odbíhají i mezi třetinami. Vyhnou se tak frontám na stadionu,“ říká Skopec, který si v restauraci zakládá na dobrém pivu a denním menu s jídlem. Fanoušky láká na pivo z Krušovic a hlavně z malých pivovarů.

V této sezoně ale hospodu Na Amálce silně zasáhla rekonstrukce kladenského zimního stadionu. „Bohužel se hraje v Chomutově, takže se tu fanoušci schází aspoň před odjezdem a po hokeji. Doufám, že se zimák otevře a od září se bude hrát zase doma,“ přeje si Skopec.

Přestože je restaurace vyhlášená tím, že se tu schází právě fanoušci Kladna, v minulosti sem zavítaly i tváře z řad soupeřů. Například před třemi lety během semifinálové série play off mezi Kladnem a Jihlavou sem přišel i jihlavský trenér Petr Vlk. Před jedním ze zápasů se usadil mezi stoly obklopené kladenskými příznivci, kteří v první chvíli ztichli a byli hodně překvapení. Rychle jim ale otrnulo!

Při vzpomínce na předchozí zápas a Vlkovy diskuse s rozhodčími se jeden z fanoušků zvedl a soupeřova trenéra podaroval balením papírových kapesníků. Prý aby zase nebrečel. Kladno v následném zápase Duklu porazilo 5:3 a později se radovalo z výhry 4:1 na zápasy.

Podobných veselých historek pamatuje Amálka za dlouhá léta, co se tu scházejí hokejoví fanoušci, nespočet. „Moc publikovatelných jich ale není. Je to jako v hokeji. Co se stalo v kabině, to by mělo zůstat v kabině,“ zakončuje se smíchem Hoffmann.

Dodejme, že hospůdku rádi v minulosti využívali i fotbalisté Kladna a dodnes sem chodí už přece jen lehce prošedivělí členové někdejšího hokejbalového klubu Amálka Hooligans, který vyhrál i kladenskou ligu. A ještě dávno před nimi se v tehdy ještě přepážkou oddělené hospodě čtvrté cenové kategorie, totálně zakouřené, probíraly slavné bitvy kladenského hokeje v 70. letech.

I tehdy byla Amálka před i po zápase vždycky totálně nabitá.