O Jiřím Ticháčkovi, jemuž dělá agenta

Teď místo mě dělá agenta Jarda Jágr, který ho vzal do Ameriky. No a říkal mi, že to bude dělat pečlivě, tak doufám, že to tak udělal (úsměv). Myslím, že Jirka má stoprocentně šanci se dostat do NHL. Aby obránce udělal takový skok, takový abnormální počet kanadských bodů… Jirka je nadměrně talentovaný a asi ho nějakým malým způsobem bude limitovat jeho výška, ale on je zase tak hokejově inteligentní, že si myslím, že to nebude úplně překážka. Draftem sice ještě neprošel, ale ještě letos má šanci, tak uvidíme. Vše není o draftu, to trošku rodiče tlačí a blbnou děti. Draft není zase tak důležitý, jak si všichni mysleli. Když bude ve dvaadvaceti letech kluk nejlepší na mistrovství světa, tak půjde do NHL i bez draftu. Vždycky jde hlavně o kvalitu.