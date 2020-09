Hned po úvodním vhazování byly k vidění zajímavé šance. Na straně Rytířů prověřil domácího Strmeně poprvé Plekanec. Ostrý zákrok si musel připsat i Brízgala, pro kterého to byl první zápas v nové sezoně. To předznamenalo ráz celého střetnutí. Domácí Valaši sice měli ze hry více, ale v přesilovce se prosadil netradiční střelec - obránce Martin Kehar.

Na vyrovnání však vsetínští fanoušci nečekali dlouho. Po sérii skvělých zákroků Brízgala propustil nenápadnou střelu Pechance. Ale po pár vteřinách se mohli Kladenští ujmout vedení zpět. Střela Hlavy ale skákala jen po brankové čáře. Právě Hlava poté inkasoval čtyři trestné minuty za vysokou hůl. Paradoxně ale gól přidali Rytíři. Kubík parádně našel Plekance, který při zakončení předvedl krásný blafák, za který by se nemusel stydět ani v NHL.

Vedení Kladna vydrželo až do půlky základní hrací doby, kdy se v přesilovce prosadil Vlach. Vedení na stranu Valachů mohl strhnout Hořanský. Brízgala ale pokryl střelu i následnou dorážku.

Když se zdálo, že se po druhé třetině půjde do kabin za vyrovnaného stavu, prosadil se pro změnu v přesilovce střelou z kruhu Plekanec, pro kterého to byl druhý gól v zápase. Trochu zpytovat svědomí musel i Strmeň, kterému kotouč proletěl mezi betony.

Přetahovaná pokračovala i třetí části. Proti domácímu brankáři neuspěli Bílek s Račukem. Naopak na druhé straně vyrovnal Březina. V šedesáté minutě mohl zkompletovat hattrick Plekanec, který ale branku přestřelil. V řádné hrací době se tak ve Vsetíně nerozhodlo.

Do prodloužení lépe vstoupilo Kladno. Střela Kubíka skončila jen vedle domácí branky. Pak už ale úřadovali domácí. Střela Pechance skončila jen na tyči. Rytíří se ale nepoučili. Po perfektní přihrávce zakončil obránce Hryciow a rozhodl tak o dvou bodech pro Valachy.

Trenér Vsetína Luboš Jenáček mínil, že diváci viděli zajímavý a dobrý zápas na to, že je začátek sezony. "Kladno má velikou kvalitu zejména v ofenzivě a osobnost, jakou je Tomáš Plekanec, dává týmu ještě něco navíc. Bylo to vidět, nejenže dal dva góly, hraje také přesilovky a oslabení, takže je to rozdílový hráč," uznal legendu, ale nezapomněl pochválit svůj tým: "Kluci zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a nasazení. I když jsme udělali chyby, tak jsme po zásluze jsme vyrovnali. Velká poklona i fanouškům, kteří nepropadají hysterii a přišli. Dostali vzpruhu v podobě dobrého hokejového zážitku, věřím, že budou na hokej chodit dál a že nás nikdo nezavře do bubliny, jak se píše. Snad budeme moci sportovat, hrát, co nás baví, a bavit lidi," doufá Luboš Jenáček.

Kladenský David Čermák přiznal, že v první třetině byl Vsetín jednoznačně lepší. "My měli štěstí, že jsme neobdrželi víc gólů. Od druhé třetiny se hra vyrovnala a víc příležitostí jsme měli my. Třikrát jsme vedli, ale bohužel jsme vedení před koncem ztratili. V prodloužení jsme my svoji šanci neproměnili a Vsetín ano," konstatoval po další bodové ztrátě.

VHK Robe Vsetín – Rytíři Kladno 4:3 pp. (1:2 1:1, 1:0 – 1:0).

Branky a nahrávky: 14. Pechanec (Gorčík), 31. Vlach (Půček, Štach), 45. Březina (Štach, Pechanec), 62. Hryciow (Babka, Rehuš) – 8. Kehar (Melka, Hlava), 19. Plekanec (Kubík), 40. Plekanec (Kehar, Melka). Rozhodčí: Čech, Šudoma – Komínek, Blažek. Vyloučení: 7:8, využití 1:2, v oslabení 0:1. Diváků: 1660

Vsetín: Strmeň – Štach, Smetana, Kudělka, Bartko, Hryciow, Ondračka, Jenáček – Kloz, Vlach, Gajarský – Březina, Pechanec, Gorčík – Půček, Rehuš, Babka – Hořanský, Šilhavý, Vítek.

Rytíři Kladno: Brízgala – Kehar, Zelingr, Štochl, Mikliš, Ticháček, Sorokin – Kubík, Plekanec, Melka – Bílek, Račuk, Hlava – Hajný, Pitule, Š. Bláha – Jelínek, Šapovaliv, Filip – Guman.

Jan Šejhl