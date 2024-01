Najdete jen velmi málo zápasů, kdy budějovický a dříve plzeňský útočník Milan Gulaš neskóroval proti hokejistům Kladna. Svoje pravidlo ctil také v nedělním duelu v kladenském ČEZ stadionu, kde jeho první ze dvou tref byla dokonce tou vítěznou. Rytíři nenašli recept na skvěle chytajícího Dominika Hrachovinu a zase jsou o něco blíž pádu do baráže. Stane se něco zásadního, nebo se středočeský klub zase utopí?

Rytíři Kladno (v modrém) hostili v extralize České Budějovice | Foto: Roman Mareš

Budějovice jsou přitom celkem oblíbeném sokem Kladna, aspoň na jeho domácím panství. V téhle sezoně však hrají Rytíři před svými diváky opravdu hodně špatně, vyhráli jen třikrát a nejde se divit, že v ochozech bylo při porážce číslo 14 jen 2613 diváků.

Opakovat do omrzení, že Kladno nebylo o moc horší než protivník je házením hrachu na zeď. Zejména Smoleňák, Ticháček nebo Kusý měli výborné šance, ale Hrachovinu nepřekonali. "Kdybychom dali v první třetině gól, byl by zápas jiný. Nicméně to je opět jen kdyby. My jsme dneska ten gól nedali ani jeden," konstatoval smutně asistent trenéra Kladna Pavel Skrbek.

Na druhé straně vůbec poprvé nasadili trenéři Rytířů do branky nedávnou posilou Marekse Mitense a on byl jedinou dobrou zprávou nedělního večera. Ač v téhle sezoně po zranění vůbec nechytal, na jeho výkonu to absolutně nebylo vidět a pochytal řadu šancí Motoru, který hodně útočil a pořád hrozil. "Chytal výborně a držel nás do začátku třetí třetiny," chváli Mitense zkušený Michael Frolík.

Rozhodující branka padla v polovině duelu. Jaromír Jágr zase hrál „devadesátky“, což byly jeho zlaté roky, ale dnes už se holí hákovat nesmí. Musel za katr a Gulaš po šikovném přistrčení obra Kondelíka nezaváhal – 0:1. "věděli jsme o něm a měli u něj být víc natěsno. Bohužel se to k němu pro nás nešťastně odrazilo," popisoval Frolík zlomový okamžik utkání.

Kladenští, kteří do utkání nemohli počítat s dalším zraněným hráče Pytlíkem (rameno – chyběl hlavně na vhazování), naopak svoje přesilovky nevyužili a definitivně ztratili utkání v úvodu třetí třetiny. Hnali se za vyrovnáním, ale vůbec nebránili, a tak jim ujeli Gulaš a pak Hovorka.

0:3, to už nebylo hratelné, Středočechy zakryla tíživá deka.

"Měli jsme slušný vstup do třetí třetiny, tlak, ale nechali si soupeře ujet a bylo po zápase. Je to těžké," litoval Michael Frolík. Dodal, že šance jeho tý měl, ale… "Jejich gólman střely viděl a my hráli moc po rohách. Příště musímu brankáři víc clonit," plánuje Michael Frolík.

Zápasy jdou teď rychle za sebou, už v úterý hrají v Karlových Varech, takže moc přemýšlet a patlat se v bahně svých nezdarů nemohou. Pokud jim Mladá Boleslav v tabulce pláchne, bude už velmi složité ji chytat.

"Zápasů ještě pořád zůstalo hodně, my se už potřebujeme chytit, nejlépe hned ve Varech. S Budějkami jsme zase nehráli špatně, ale bez gólu vyhrát nemůžete," dodal zkušený kladenský útočník, jenž se už podruhé v sezoně zotavil ze stejného zranění a Kladno na něj bude hodně spoléhat.

Rytíři Kladno – Banes Motor České Budějovice 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Branky a nahrávky: 30. Gulaš (Kondelík, Harris), 44. Gulaš (Kondelík), 45. Hovorka (F. Přikryl, Valský). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 2000.

Kladno: Mitens – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Sideroff, Babka, Bláha – Frolík, Jarůšek, Jágr.

České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Doudera, Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Pýcha – Ordoš, Kondelík, Gulaš – M. Beránek, Harris, Kubík – F. Přikryl, Vopelka, Valský – Chlubna, Toman, Koláček.