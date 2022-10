Start mě určitě mile překvapil, strašně moc dělá domácí prostředí, kde kladenský fans ženou jako šestý muž kluky vpřed. Zároveň věřím, že nebude dobrý jen začátek, ale i následující části sezony.

Jiří Veselý, trenér futsalového Kladna:

Start je to velmi povedený, takový začátek sezony tady dlouho nebyl a Kladno zase začalo víc žít hokejem. Na výkony má podle mě vliv i nový stadion, hráči nemusí nikam cestovat a atmosféra je parádní. A po dlouhé době by bylo super play off.

Pavel Kopecký, ekonom:

Úvod sezony Kladýnka hodnotím pozitivně až na poslední zápas v Bolce, prohra 4-0 je špatně. Celkově je vidět, že Kladýnko bude vycházet ze zabezpečené obrany s výbornými gólmany. To je správně, na přestřelky nemáme. Je nutné zlepšit útok, průměr 2 góly na zápas je málo, aspoň jeden to chce přidat. A hlavně je nutné pořád pokračovat v tvrdé dřině a s pokorou.

Boleslav vynulovala Rytíře, doma jim nedala naději

Vladimír Kameš, bývalý útočník Kladna:

Rytíři mě mile překvapili, takový start tu nebyl delší dobu. Je tam nasazení, bojovnost je výborná a každý bod bude mít cenu zlata.

Vítězslav Bílek, bývalý útočník Kladna:

Rytíři mě mile překvapili jak hrají dobře, a jsou v každém zápase vyrovnaným soupeřem. Myslím, že mají nakročeno do dobré sezóny.

Martin Kraus, důchodce:

Vstup Rytířů do extraligy se povedl, především byl velmi dobrý tah s angažováním mladého Oty Vejvody i celého trenérského týmu a také to, že už je mužstvo opravdu doma a ne v azylu v Chomutově. Připadá mi, že je v týmu dobrá atmosféra, borci dobře bruslí a bojují, brankáři se ukazují také v dobré formě. I když to někdy nevychází podle představ, stále se nevzdávají a bojují. Jen tak dál!

David Müller, fotbalový a futsalový hráč:

Zatím si vedou nad očekávání dobře, jen je potřeba neusnout na vavřínech. Po počáteční euforii, dobrých výkonech a plných stadionech se mi zdá, že vše má klesající tendenci. Vím, že nejde hrát jenom dobře, ale snad se tým opět bodově zvedne a neujede mu vlak. Čím dřív, tím líp.

Martin Ševc, bývalý obránce Kladna:

Pro mě je to docela příjemné překvapení jak do té sezóny dobře vstoupili, na druhou stranu bude těžké to potvrzovat. Myslím, že se projevuje konečně domácí prostředí, dobrý trenér a nadstandardní střelecká forma Berana.

Orli znovu napínali diváky. Doma opět hráli tie break

Pavel Krejčí, bookmaker:

Pro Kladno je dobře, že na rozjezd posbíralo důležité body, i se silnými soupeři. I když v Mladé Boleslavi byl vidět rozdíl v kvalitě, tak především doma by mělo Kladno bodovat. Hlavně má skvělé fanoušky, kteří vlastně hokejem žijí a dokáží ve zrekonstruované hale vytvořit frenetické prostředí.

Robert Kraus, manažér v logistice:

Pro mě je start do sezony příjemným překvapením. Zatím to vypadá, že tým je poskládaný z hráčů, kteří dohromady vytvořili dobře fungující celek. Myslím, že se podařilo v kabině vytvořit správnou atmosféru a bojovnou náladu. Rytíři po těch prvních zápasech zjistili, že dokáží hrát vyrovnaný zápas a bodovat se všemi soupeři. Bude důležité si tu psychickou pohodu udržet, a po zápasech jako byl ten poslední v Boleslavi opět jít do toho dalšího s hlavou nahoře.

Klíčovou roli pro Kladno dle očekávání hraje gólman a kapitán. Kladno potřebuje srdcaře jako je Pleky. Je velkým přínosem jak na ledě tak v kabině. Těší mě, s jakou střeleckou formou do sezony vstoupil Beran, bude zajímavé sledovat, jak si povede dál.

Rád bych ještě na závěr zmínil trenéry, vždy potěší, když se do týmu vrací naše kladenské legendy, mají na povedeném vstupu do sezóny určitě svůj podíl. Tak ať nám to hlavně vydrží.

Alexandr Vrňák, bývalý hráč Kladna:

Start jeř oproti jiným sezonám fantastický, ale je škoda, že kluci přestali dávat góly. S Třincem jeden a přitom měli velké šance.

Ondřej KRAUS