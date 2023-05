Kdo vyhraje čtvrteční čtvrtfinále MS v hokeji ve finském Tampere - Češi nebo Američané? Zeptali jsme se hokejových Rytířů, kteří ve středu podepisovali svoje kartičky fanouškům v rámci otevření nového Fit centra Pavla Hakima Majera v obchodním centru Oaza Kladno. Většina z nich Čechům věří, i když se našla i výjimka.

Pavel Hakim Majer otevřel slavnostně svoje nové fitko v Oaze, dorazili i Patrik Kincl a hokejisté Kladna na autogramiádu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Václav Veber: Ani nevím jistě, ale myslím, že máme mladší kádr, a že klidně můžeme přes Ameriku přejít. Věřím, že když se všechno sejde, může se to povést. Budu držet palce.

Albert Michnáč: Můžeme vyhrát. Amerika sice zatím všechno vyhrála, ale má mladý tým a my na ně umíme. V pohodě je tedy můžeme porazit, nicméně nevíme, jak budeme hrát a musíme uznat, že soupeř má kvalitu. Bude to zajímavé.

Jaromír Pytlík: Věřím, že vyhrajeme. Sice jsme byli ve skupině čtvrtí a oni první, ale je to jeden zápas. Budeme koukat, fandit a uvidíme.

Karel Klikorka: Doufám, že vyhrajeme a budu držet palce. Ale bude to těžké.

Martin Procházka: Ameriku jsem úplně nesledoval, ale vím, že vyhrála všechny zápasy. Nicméně našim věřím, že se kousnou, připraví se na ně a postoupí.

Jakub Strnad: Když jsem sledoval výsledky i hru, tak Čechům moc nevěřím, protože Američani hrají fakt skvěle. Bylo by příjemné překvapení, kdybychom tenhle rozhodující zápas zvládli, ale tipuji spíš USA.

Adam Brízgala: Bude to hodně těžký zápas, ale zatím to na mistrovství nikdy nebylo u nás výsledkově jednoznačné, takže když zabereme a budeme dělat co máme, tak nevidím důvod, proč by se to nemohlo povést.