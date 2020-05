Kdož si nepamatujete 80. léta, posuďte sami, tady je krátký návrat do nich:

V sezoně 1982/83 tým Poldi nezvládá generační výměnu, hraje špatně a po prohře s Brnem v posledním zápase jako nejhorší celek I. ligy sestupuje. Navíc mu vojenský klub z Jihlavy bere jeho nejlepší hráče (Hořavu, Kameše a Dudáčka).

O rok později sice Kladno vyhrává druhou ligu (ČNHL), ale k návratu do nejvyšší soutěže musí nutně překonat nově vymyšlenou „kvalifikaci“. Tu hrál poslední tým nejvyšší soutěže (Plzeň) plus vítězové ČNHL (Kladno) a slovenské SNHL (Nitra). Co bylo Kladenským platné, že doma přejeli Plzeň 8:3, když nezvládli zápasy s Nitrou a Západočeši se na jejich úkol v I. lize udrželi.

V sezoně 1984/85 opět Kladno vítězí v ČNHL, ale opět ho čeká kvalifikace, tentokrát stojí v cestě Vítkovice a slovenský Poprad. Tady už Kladeňáci nezaváhají a suverénně postupují.

Jenže v sezoně 1985/86 je najednou vše jinak a zase proti Kladnu. Kvalifikace je zrušena a vrací se přímý sestup. Nepadá ale nejhorší tým po základní části! Vše je vymyšleno tak, že čtyři nejhorší mužstva po 44 kolech si zahrají ještě o udržení a body získané v základní části jim nezůstanou! Přičte se jen bonifikace. Kladno tak má najednou na poslední Brno náskok ne 14 bodů (při dvoubodovém systému je to vážně hodně), ale jen body dva. A Moravané, kteří závěr soutěže vypustili a šetřili síly, se v klidu přes Kladno dostali.

Změna pravidel přišla dokonce i v další sezoně 1986/87. Kladno mělo ve druhé lize obrovský náskok na druhou Olomouc, jenže čekala na něj další novinka, konečně smysluplnější – play off. Tehdy ho Středočeši zvládli a vrátili se do nejvyšší soutěže na dalších 15 sezon.

Jak se kluby a svaz rozhodnou nyní? Hlasujte i vy!