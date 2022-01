Zachare, hrál jste první zápas v české extralize, Můžete už porovnávat s KHL? Zápas se mi nelíbil, protože jsme prohráli. Představoval jsem si, že můj první zápas v extralize dopadne líp. Přitom jsme hráli dobře. Co se týče srovnání, hraje se tu rychleji než v KHL. Extraliga je lepší.

V první třetině jste mohl dát rychlý úvodní gól. Co se nepovedlo?

Těžká odpověď. Co se nepovedlo? Soupeř to dobře ubránil.

Letos jste hrál v KHL pouze 17 zápasů. Bojoval jste o místo v sestavě nebo s nějakým zraněním?

Na začátku sezony mě vyřadil covid a pak už mě moc nestavěli. Byl jsem tedy rád, když přišla nabídka z Česka.

Kladno hraje o záchranu. Cítíte nějaký tlak?

Neřekl bych. Ale na první zápas to bylo dobré. Cítil jsem tlak proto, že jsem dlouho nehrál. Ale myslím, že jsem nehrál špatně. Hokej jsem nezapomněl. Tým funguje.

Jak se vám líbí v Čechách a v Kladně?

Líbí. Češi jsou příjemní.

Jan Šejhl

