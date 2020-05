"Pomůžu v obraně, ale umím také vystřelit!" hlásil po svém podpisu smlouvy s Kladnem kanadský obránce Brady Austin. V sezoně ukázal, že o velkoústá vyhlášení rozhodně nešlo. Dal 18 gólů, nejvíc z Rytířů a nejvíc mezi beky celé extraligy. Za skvělou sezonu si v pondělí vysloužil sladkou odměnu, kontrakt v bohaté ruské KHL. Hrát bude za Torpedo Nižnyj Novgorod sídlící v pátém největším a velmi starobylém ruském městě na řece Volze.

Kladno - Karlovy Vary 4:2, porada produktivních tahounů týmu Bradyho Austina a Jaromíra Jágra | Foto: Josef Poláček

Austin přicházel do Kladna jako sázka do loterie. V Dánsku dal loni tři branky, střelecky nijak nezářil ani v předešlých angažmá. Rytíři ho brali kvůli jeho fyzickým parametrům a kdo ho viděl v letní přípravě, nikdy by nevěřil, že bude v extralize trhat rekordy. jenže chlapík, který si zahrál i dva zápasy v NHL za Buffalo Sabres, se rychle rozkoukal, výborně bránil a pálil jeden gól za druhým. Trenéři Lidický i Čermák nenasazovali žádného obránce častěji, na ledě trávil pravidelně i půl zápasu.