Autokino je technicky i organizačně připraveno a kladenští fanoušci si mohou vychutnávat semifinálovou bitvu s Porubou už od pátku 2. dubna. Vjezd bude zájemcům o projekci umožněn vždy hodinu před začátkem zápasu - v pátek tedy od 17:00 (úvodní buly je v 18:00).

"Chtěl bych moc poděkovat za spolupráci státní, ale i Městské policii Kladno za kooperaci. Jestliže budou všichni přítomní ukáznění, budeme vysílat i po víkendu venkovní zápasy. Zároveň bych rád zmínil, že i vstupenky do autokina jsou v prodeji zatím jen na pátek a sobotu, a že na další dny je případně vydáme s dostatečným předstihem," říká na webu Rytířů marketingový manažer klubu Adam Soukup.

V Ostravě se semifinálové odvety odehrají v úterý a ve středu.

Pokud chcete hokej sledovat, musíte dodržet určitá pravidla:

- Posádka vozidla musí být složena pouze z členů jedné domácnosti.

- Vystupovat z auta je možné pouze v nutných případech a je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

- Na místě vysílání je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů a platí i zákaz kouření.

- Na místo můžete dorazit pouze ve vozidle a s platnou vstupenkou.

- Okolo areálu projekce se s ohledem na aktuální opatření nesmí srocovat lidé/kolemjdoucí. Na dodržování tohoto bodu bude dohlížet policie.

- Při nedodržování jakýchkoliv pravidel bude neukázněná osoba vykázána z prostoru projekce.

- Velice si vážíme vašeho zájmu o tuto formu podpory Rytířů a věříme, že se budete chovat v souladu s nastavenými pravidly.

Cena vstupenky je za vozidlo, nikoliv za osobu

Vstupenky do Rytířského autokina budou moci zájemci kupovat přes oficiální klubový web ve spolupráci se společností Enigoo – stejným způsobem jako při koupi vstupenek na zápas. Cena vstupenky za jedno vozidlo je 300 Kč (neodvíjí se od počtu osob ve vozidle). Dle aktuálních nařízení je však možné, aby v dopravním prostředku byli pouze členové jedné domácnosti. Držitelé permanentních vstupenek na letošní sezonu mají slevu a vstupenka na jedno promítaní je tak vyjde na 250 Kč (sleva se projeví až v košíku – při koupi vstupenky zadejte do políčka se slevovým kódem číslo vaší permanentky). Aktuálně jsou v prodeji vstupenky na páteční a sobotní duel, vstupenky na další zápasy půjdou do prodeje s dostatečným předstihem.

Kdo dříve přijede, ten bude mít lepší parkovací místo. Pokud však chcete mít ten nejlepší výhled, zakupte si VIP vstupenky, a to za 500 Kč/vozidlo. Díky tomu totiž získáváte právě ta nejlepší parkovací místa v těsné blízkosti obrazovky, takže vám žádný detail ze hry neuteče!

Velká LED obrazovka, nevšední zážitek a také něco na chuť od Kauflandu

Zápasy kladenských Rytířů v play off budou v Rytířském autokině promítány na LED obrazovce o rozměrech 7x4 metry. Sledovat budete moci nejen domácí utkání, ale i ta venkovní.

Každého návštěvníka odmění klub taškami s drobnostmi na chuť v podobě produktů K-Classic, které poskytl pro organizaci Rytířského autokina generální partner klubu - obchodní řetězec Kaufland. "Velice rád bych za to zástupcům Kauflandu poděkoval. Je to aktivita nad rámec naší spolupráce, takže nás to moc těší," děkuje marketingový manažer klubu Adam Soukup.

A na co se můžete těšit? Na jedinečnou atmosféru – tento zážitek vám ani klasické kino nenabídne. Dále máte zajištěno pohodlí a soukromí, jelikož zápasy i filmy sledujete ze svého vozu. Zaručujeme vám i kvalitní výhled na obrazovku, a co se zvuku týče, stačí si zapnout jen rádio (v autě či mobilním telefonu). Naladíte si správnou frekvenci a pak už si upravujete zvuk podle vašeho uvážení. Frekvenci se dozvíte na místě.