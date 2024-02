Kdo čekal, že hokejisté Kladna přetrhnou 17 zápasů dlouhou šňůru porážek v Brně, byl považován za bláhového blázínka, ale stalo se. Rytíři po špatném úvodu zabrali, nakonec na ledě Komety vytvořili možná víc jasných šancí než domácí favorit, uhráli remízu 2:2 a v prodloužení teprve potřetí v sezoně uspěli – stejně jako v Plzni se o to postaral Jaromír Pytlík. Na domácí tým se po závěrečném klaksonu pískalo.

Hokejisté Komety (v modrobílých dresech) hostili Kladno. V modrém Jaromír Pytlík, který zápas rozhodl. | Foto: HC Kometa Brno/Markéta Křížová

"Začátek byl to samé, co předtím, Kometa nás přehrávala. Nevím, jestli jsme byli ještě v autobusu. Od druhé třetiny jsme se snažili hrát víc s pukem, nenapalovali jsme ho. Snažili jsme se střílet na bránu a naštěstí nám to tam napadalo," líčil svoje pocity hrdina utkání Jaromír Pytlík, jenž hrál druhý zápas po delším zranění.

Od 28. prosince neznali Kladeňáci pocit vítězství a tým i celý klub se zahalil do těžké deprese. V Brně ale Rytíři udělali na dálku radost Jaromíru Jágrovi, který už je v Pittsburghu, kde ho čeká v neděli slavnostní vyvěšení jeho dresu ke stropu haly Tučňáků.

Mimochodem právě proti Brnu začaly v prosinci výrazné kladenské patálie – zranily se totiž dva z tahounů sezony, brankář Brízgala a obránce Dotchin. S nimi se Rytíři nemuseli propadnout tak hluboko, jako se jim to stalo.

Kometa byla v pátek jasným favoritem a v úvodu excelovala - při brzké brance na 2:0 si dělala z obrany Kladna skoro šprťouchlata. Jenže pak její hráči podlehli mylnému pocitu, že se hokej hraje jen 20 minut a že se Rytíři tak jako skoro vždycky porazí v podstatě sami.

Splněný sen a dobrá zkušenost, usmíval se nejmladší ze slavné dynastie Nedvědů

Něco pochytal Landon Bow, obrana Komety najednou začínala připomínat populární sýrovou pochoutku s dírami, ale dlouho za ni tahal kaštany z ohně brankář Furch. Chytil nájezd Smoleňákovi, pak dokonce i trestné střílení Klepišovi, ale po další hrubce nabil Sideroff Tralmaksovi a tam už ani Frodlova kouzla neplatila.

Když Kometa v úvodu třetí třetiny zahodila dvě dobré šance na odskočení, potrestal ji Martin Procházka. Nejprve byl faulován, ale výhodu sehrál jeho tým tak dobře, že po Melkově přihrávce uklízel hráč číslo 23 přesně k tyči – 2:2.

Vyprodaná aréna žádala hlasitě budíček, Rytíři však byli na koni. Sesadit je z něj mohl pár vteřin před koncem Zaťovič. V tutové možnosti však netrefil zařízení, a protože Flek pohrdl první jasnou šancí také v nastaveném čase, usmálo se štěstí na hosty. Uzdravený Pytlík po pěkném manévru do středu bekhendem zavěsil a na tvářích kladenských hráčů se po dlouhé době objevily úsměvy.

"Jeli jsme dva, Slovi (Ondřej Slováček) strhnul dva hráče. Tak jsem si říkal, že to zkusím na střed. Ještě nejsem úplně fit. Když jsem párkrát v zápase vystřelil, byly to takové žblabuňky. Tak jsem vystřelil bekhendem a jsem rád, že to prošlo až do brány," popisoval svou trefu Jaromír Pytlík.

Podle trenéra Kladna Otakara Vejvody mělo Brno mělo dobrý nástup. "My kontrovali dobrými střídáními, ale udělali jsme individuální chybu a dostali druhý gól. Ve druhé třetině jsme byli lepším mužstvem, měli jsme dobrý pohyb a aktivně jsme pokračovali i ve třetí třetině. Jsme rádi, že jsme vyrovnali a nakonec i vyhráli,“ ulevil si Vejvoda.

Podle něj je výhra vysvobozením už proto, že čekání na ni měli hráči v hlavách moc dlouho. Je to vzpruha emoční i bodová, byť naděje dostat se před Boleslav je vysloveně teoretická. „Hrát musíme do konce,“ má jasno trenér Otakar Vejvoda.

Šéf brněnské lavičky Jaroslav Modrý konstatoval, že jeho tým odehrál výborných úvodních deset minut. „Tam jsme si vytvořili náskok, jenže pak jsme začali dělat netypické věci, které nás nezdobí. Mysleli jsme si, že se porazí sami, jenže oni ukázali, že mají svoji hrdost, navíc jsou to dobří hokejisté. Kdybychom neměli Dominika (Frodla), tak nemáme ani ten bod,“ zamračeně hodnotil zápas kouč Komety.

Vydrží Kladeňákům úsměvy i po nedělním mači s Plzní? Uvidíme, doma ji přivítají v 16 hodin.

Kometa Brno – Rytíři Kladno 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. A. Zbořil (Okál), 19. Kollár (K. Pospíšil, J. Kos) - 35. Tralmaks (Sideroff, Klepiš), 50. M. Procházka (Melka, Klepiš), 61. Pytlík (Slováček, Klepiš). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Rampír, Blažek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: D. Furch - Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka, Holland, L. Kaňák, Osburn - Flek, Cingel, Zaťovič - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - Moses, A. Zbořil, Okál - Kohout, Ekrt, Vincour. Trenér: Modrý.

Kladno: Bow - Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber - Tralmaks, Melka, Sideroff - M. Procházka, Klepiš, Smoleňák - Jarůšek, Pytlík, Strnad - Nedvěd, Vimmer. Trenér: O. Vejvoda ml.