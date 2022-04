„Začátek jsme měli dobrý, ale pak jsme se začali soustředit na pošťuchování domácích, nevěnovali jsme se stoprocentně hokeji a tohle musíme z naší hry vygumovat. Musíme zregenerovat, odpočinout si, prohlédnout si video a půjdeme do toho s jiným elánem než dneska. A s jasným cílem, který máme nastavený: udržet extraligu,“ řekl po zápase kladenský útočník Ladislav Zikmund.

První třetina ještě žádným velkým dramatem nebyla. Poprvé byl hodně vidět Jágr, který libově připravil tutovku Beranovi, ale uspěli domácí. Po tlaku se přesně trefil od modré Eliáš a hosté museli dotahovat. Povedlo se jim to v úvodu druhé třetiny, kdy dvěma góly bleskově otočili skóre a ocitli se v nejlepší situaci během celého utkání.

K oběma gólům pomohl velký důraz v brankovišti, postupně se prosadil Beran (poprvé v utkání se zkoumalo video) a po Jágrově další pěkné akci také barážový kanonýr Babka.

FOTO: Ježek v kleci i podruhé. Rytíři pojedou na Vysočinu s náskokem

Jenže Rytíři místo aby Duklu dorazili, pustili ji zpátky do hry. V signalizované nevýhodě nechali volného Zadražila a ten vyrovnal, a pak pomohli Jihlavě také rozhodčí, Kubík totiž určitě nefauloval. Na lavici trestaných ale musel a Seman jeho (ne)faul potrestal. Jeho tým se dostal do tahu a v další přesilovce zvýšil.

Hlava sice mohl v oslabení vyrovnat, jenže v sólu narazil na Žukova a z protiakce přišel trest právě od Semana.

Závěr druhého dějství byl hodně šťavnatý. Kubík minutu před koncem po pěkné akci snížil, ale kouč Jihlavy Viktor Ujčík namlsán pondělním úspěchem své challenge zkusil štěstí znovu, Hlava totiž projel blízko brankoviště. Jenže vše bylo v pořádku a na trestnou museli domácí. Hlava je potrestal vyrovnáním, jenže jak už bylo zmíněno výše, těsně po čase.

Poslední část už domácí zvládli. Rytířům bez zraněného Filipa (musel do Motola) toho moc nedovolili, sami měli šanci za šancí. A při power-play jejich specialista na góly do prázdné brány Čachotský rozhodl.

Trenéři po utkání:

Viktor Ujčík (Jihlava): "Konečně jsme dali gól z přesilovky. A hezký, nebyl nějaký náhodný. To nám vlilo trošku energie do žil, protože jsme se konečně v této činnosti prosadili. Skvělé jihlavské publikum nám dodalo spoustu energie i odvahy hrát tvrdý hokej. Bojovností, pohybem a odhodlaností jsme si to vítězství zasloužili. Zranění Josefa Skořepy byla velká ztráta. Jarda Jágr mi u střídačky říkal, že je voda za oběma bránami a je potřeba, aby se to na chvilku nějakým způsobem pozastavilo. Já jsem říkal, že s tím problém nemám, ale je to věc rozhodčích, kteří by měli být kompetentní, aby poznali, jestli je tam voda, nebo není. Jestliže to pustili do hry, tak to asi tak hrozné nebylo, ale já jsem tam nebyl, tak to nemůžu posoudit. Od nás mi nikdo nic nehlásil. My jsme zvyklí hrát na vodě, když je v Jihlavě teplo."



David Čermák (Kladno): "Dnes rozhodlo, že nám chyběl pohyb. Tím pádem jsme si nevytvářeli šance. Jihlava potom dostala přesilovky, které využila. To byl rozdíl oproti zápasům v Chomutově. To dnes rozhodlo. Voda za brankami? To jsme snad viděli, že jel obránce za bránou a zůstal tam puk ve vodě. Jestli to nevidí, tak to nevidí. Rozhodčí se s námi nebavili."

Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Eliáš (Cachnín, Menšík), 26. Zadražil (T. Havránek), 29. F. Seman (T. Harkabus, L. Mareš), 34. T. Havránek (M. Juda), 60. Čachotský (T. Havránek) - 23. Beran (Melka, Zikmund), 24. Babka (Jágr), 40. Kubík (Ticháček). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. Diváci: 5134. Stav série: 1:2.

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, Arzamascev, od 41. navíc J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, M. Indrák, M. Beran - Babka, M. Filip, O. Machala.