V úvodní části se ještě hrál vyrovnaný hokej a šance počítala obě mužstva. Gól padl jediný, když hned první šanci Rytířů proměnil po rychlém brejku dvojice Kehar – Kubík rychlým zakončením Hlava. Pěkně přitom roztáhl betony Jana Růžičky, jenž chytal proti Kladnu poprvé v sezoně.

Že Růžička nebude úspěšnější než předtím Krošelj, napověděla druhá část, kdy Boleslav téměř vytrvale tlačila, ale jasných šancí měli Rytíři zase víc. Trestné střílení za faul na Indráka provedl Kubík téměř dokonale, jenže v cestě za 23. brankou ročníku ho zastavila tyčka. To Melka ve 35. minutě při dalším úniku měl víc štěstí a při zakončení mu pomohl i zásah soupeřovy hole – 2:0.

Boleslavští chvílemi pálili jako hluší do vrat, největší možnost měl hned na začátku třetiny zase Flynn, jenže svou střeleckou fazonu z poslední doby nepotvrdil. To samé zopakoval i ve třetím dějství, kdy ho skvěle vychytal Bow.

Obraz hry se neměnil, Boleslav vytrvale tlačila, ale nepomohla si ani přesilovkami, v nichž bylo paradoxně nebezpečnější Kladno. Tutovku na potvrzení náskoku nevyužil po hrubce Růžičky Beran, na druhé straně Rytířům pomohlo selhání jejich odchovance Jana Eberleho. Nejdřív nedal velkou možnost a v závěru uťal tlak bruslařů zbytečným faulem.

„Bylo zvláštní, že jsme byli pořád na puku, přestříleli Kladno 41:15, ale oni nám pořád jezdili sami na bránu. Neměli jsme to zajištěné, oni to odbránili a odbrejkovali. Dali z toho dvě branky a to rozhodlo plus naše neproduktivní přesilovka,“ mínil zklamaný kouč Boleslav Radim Rulík.

Kladenský Jiří Burger byl spokojenější, hlavně s první a třetí třetinou. „Tam to bylo poměrně vyrovnané, ale ve druhé nás podržel Bowsie a z brejku jsme zvýšili na 2:0. Pak už jsme si to pohlídali a pořád máme o co hrát,“ byl rád asistent trenéra Kladna a přiznal, že výsledky Varů sledují. „Ale musíme si uvědomit, že 4. ledna jsme byli tři body od Zlína a jsme tedy rádi, že tohle jsme už zvládli. Jak to dopadne s Vary, to uvidíme. Bylo by hezké v O2 areně proti Spartě ještě o něco hrát,“ připomněl úterní zápas na podporu Ukrajiny.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Branky a nahrávky: 6. Hlava (Kubík), 35. Melka (Hlava). Rozhodčí: Horák, Obadal – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:3, bez využití. Diváků: 1965.

Kladno: Bow – Dotchin, Arzamascev, Ticháček, Wood, Kehar, Baránek, Suchánek – Kubík, Plekanec, Hlava – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, Indrák, M. Beran – Babka, Kuťák, Donaghey.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Jánošík, Ševc, Pýcha, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Bernad – Lunter, Kotala, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Eberle, Bičevskis, J. Stránský.

Hokejová extraliga: Kladno zdolalo na domácím ledě Mladou Boleslav.Zdroj: Foto: Roman Mareš