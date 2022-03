Do Brna jste jeli hrát o vše, ale nevyšlo to. Čím to bylo? Těžko to hodnotit. Nepovedlo se nám udělat tři body a budeme se muset připravit na baráž, kterou musíme zvládnout! Dostali jsme první gól, takový sporný. Pak už jsme to těžko dotahovali. Ve třetí třetině jsme hráli vabank. Už jsme to neotočili.

U prvního gólu jste byl sám na ledě. V čem byl podle vás sporný?

Viděl jsem to pak až od Jiriho (videotrenér Radek Jirátko) na tabletu. Snažil jsem se zablokovat vzdálenější tyčku, ale pod mojí hokejkou to dali do Bowsieho hokejky. O tu si to srazil do brány. Ale byl tam nějaký kontakt s brankářem. Rozhodčí to uznali. Ale i tak jsme měli hodně času to ještě otočit.

Projevila se na vás nervozita?

Nevím. Řekl bych, že předchozí zápasy jsme hráli daleko lépe. Asi jsme na sebe cítili tlak, že to v Brně musíme urvat. Bylo to i v hlavách…

Naděje zhasla, hokejové Kladno padá do baráže

Prazvláštní byl i třetí brněnský gól, kdy jste na ledě byli snad jen ve třech. Kde se stala chyba?

Byl jsem na ledě s Kehym. Ten šel střídat, nahradil ho Dotchin. Taky jsem šel střídat, ale za mě žádný bek neskočil. Prostě špatná komunikace. Bohužel na Dotche jeli dva na jednoho, navíc Bowsie neměl v tu chvíli hokejku…

Abychom byli spravedliví, do baráže vás neposlal zápas v Brně, ale problém byl v jiné části sezony…

V první půlce sezony jsme naprosto zbytečně ztráceli zápasy. Ale od Nového roku jsme začali hrát super. Na začátku se sezona nepovedla a to nás stálo lepší umístění.

V posledním kole sice už o nic nepůjde, bude to ale zajímavý zápas v O2 areně. Jak na něj najít motivaci?

Za sebe říkám, že do toho musíme jít naplno, abychom měli poslední zápas před baráží dobrý. Abychom se dobře nastavili v hlavách a připravili se na 17. dubna, kdy to startuje.

Jan Šejhl