Přestože jste byli po většinu zápasu aktivnější, museli jste dotahovat. Čím to podle vás bylo? Těžko říct. Bezprostředně po zápase to mrzí. Z našeho pohledu jsme byli aktivnější, lepší tým. Ale v hokeji to tak je. Olomouc možná měla víc štěstí, možná my se málo tlačili do branky. A takhle to dopadlo.

Druhému a čtvrtému gólu předcházely velké chyby. Jak je napravit?

To teď nevím. Budeme se muset podívat na video, jestli to byla špatná komunikace hráčů. Popravdě jsem viděl, až když Olomouc jela sama na bránu. Čtvrtý gól byl po špatné rozehrávce. To se bohužel stane. Soupeř také udělá chybu, my to po tom využijeme. Hokej je hra chyb. Ty musíme v takové časti sezony i zápasu minimalizovat.

Proti Olomouci to nebyl první důležitý zápas, co jste výsledkově nezvládli. Z čeho ty chyby pramení? Není chyba už v přípravě?

Nevím. Když na to koukám z pozice hráče, může tam být mírná nervozita. Vede se a nechci to teď zkazit. Člověk v tu chvíli udělá něco jiného. Podíváme se na video, v klidu si o tom promluvíme. Proti Spartě nebo Vítkovicím si nemůžeme tyto chyby dovolit.

Budete chtít výsledek hodit za hlavu nebo naopak si něco vzít z aktivního výkonu?

Úplně za hlavu bych ho neházel. Vzal bych si z toho to pozitivní. A taková byla většina zápasu. S takovým nasazením a tempem musíme jít do dalších zápasů. Jsme schopni potrápit každého a také brát body.

Zdálo se, že minulé zápasy jste byli přeci jen uvolněnější.

Nemyslím si, že bychom byli v křeči. Takhle to nevypadalo. Po většinu zápasu jsme byli lepší. Ale uděláme chybu a soupeř ji hned využije. My z takových dvou tří využijeme jednu. To je i tím, že jsme v horší pozici než soupeř. Ti mohou být uvolněnější. To bylo vidět u čtvrtého gólu. Naše špatná přihrávka, střela od mantinelu a oni to trefí takhle neuvěřitelně. My se na gól strašně nadřeme. Ale to se zlepšuje. Už se v zakončení také uvolňujeme a padá nám to víc.

Podobné to bylo i ve Třinci, kde jste se dostali do vedení a soupeř rychle vyrovnal. Je to takový hurá styl?

To bych neřekl. Nevím, jestli to není tím, že polevíme na mysli, když vedeme. Nechci to teď hodnotit.

Viděli jste ostatní výsledky? Všichni konkurenti totiž vyhráli.

Ježišmaria. To bude boj do posledního zápasu. Bude to zajímavý závěr. Musíme makat. Když budeme hrát jako proti Olomouci a odstraníme chyby, ještě nějaké body sesbíráme. Nevím, jak jsme na tom teď v tabulce. Třeba ještě uděláme předkolo. Určitě budeme chtít. Baráž tady nikdo nechce!

Jan Šejhl