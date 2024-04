45 dnů zápasového sucha je pryč. Hokejové Kladno se opět muselo dlouho připravovat na baráž a ve středu a o den později na svém ledě se dočká. Hostí soupeře, se kterým se ve vyřazovací sérii střetlo jedinkrát – v roce 1996 vyhrál jednoznačně Vsetín (tehdy ve čtvrtfinále) 4:0 na zápasy. Jak to bude letos v boji o účast v novém ročníku extraligy?

Takhle zastavoval gólman Jihlavy Maxim Žukov tlak Kladna v baráži s Duklou Jihlava v roce 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Před téměř dvaceti roky byl favorit jasný, Vsetín tehdy jasně vládl českému hokeji. Kladno ho potrápilo možná nejvíc ze všech protivníků, což později přiznal i vůdce Valachů Jiří Dopita, ale reálnou šanci postoupit nemělo.

Také nyní je favorit dán, Kladno by mělo mít extraligovou kvalitu a má řadu velezkušených hráčů, kteří těžké zápasy umí hrát. Jágr, Smoleňák, Frolík, Klepiš, Dotchin – ti všichni si zahráli proti nejlepším hráčům planety. Nicméně jsou to hráči, kteří mají v drtivé většině nejlepší roky za sebou, také proto zase skončili Rytíři v tabulce extraligy poslední.

K jejich plusům před startem baráže můžeme doplnit elitní formu obránce Jiřího Ticháčka nebo lotyšského snipera Eduardse Tralmakse. A také to, že celý kádr až na Slováka Martina Nemčíka je zdráv. „To je pozitivní, protože v sezoně nám pořád chybělo pět až šest kluků,“ je rád trenér Otakar Vejvoda.

Vsetín vsadí na Žukova a formu

Vsetín se sice v základní části Chance ligy musel sklonit před Porubou, jenže jasně nejlepší tým vypadl s Jihlavou a Valaši pak už měli cestu za triumfem ve druhé nejvyšší soutěži snadnější.

Co hovoří pro ně? Jsou rozehraní a přitom méně obouchaní než byl loni Zlín. Odpočatí. Mají technické hráče, to na těžkopádnější obranu Kladna může platit.

A pozor, mají také brankáře Maxima Žukova. Čtyřiadvacetiletý Rus už si dvě velké série proti Kladnu zachytal, s Jihlavou. Nejprve jeho tým padl až v sedmém finále Chance ligy, podruhé coby barážový vyzyvatel Kladna prohrál 1:4. „Trápí nás, Jihlavu neskutečně drží. Je jednou z jejích největších zbraní,“ kroutil hlavou v roce 2021 ještě kladenský Adam Kubík. Hlavně o rok později rozstřílel Žukova i Duklu hlavně on, jenže v týmu už není, góly aktuálně střílí za reprezentaci…

Na Kladno mají „žáhu“ i další „Vsacané“. Statný bek Ondřej Smetana se kdysi neudržel v extraligové obraně Rytířů, Pavla Klhůfka zase Kladno s jeho tehdejším Chomutovem vyšouplo z extraligy. Přitom Klhůfek dal v jednom utkání hattrick a stačila mu na to úvodní desetiminutovka!

Pak je tady ještě rychlík Ondřej Machala. Také on hrával v Kladně, a skvěle. Jenže v extralize se zranil a po návratu na na led ho Bohumil Jank nesmyslně fauloval a doteď se Machala i kvůli tomu do extraligy zpátky nepodíval.

Výraznou nevýhodou Vsetína je, že nesmí domácí zápasy odehrát kvůli chybějícím náležitostem extraligy na svém stadionu na Lapači. Musí do Brna, to má sto kilometrů… "Za mě je to ale poškození vsetínského hokeje. Slušně řečeno je to nekorektní," prohlásil legendární trenér Vsetína Horst Valášek.

Psycho na hlavu

Rytíři na rozdíl od minulých sezon nesehnali v dlouhé pauze žádného protivníka. Hrát museli proti sobě. „Trochu psycho na hlavu, ale na baráž jsme ready, má jasno Radek Smoleňák. Kapitán, který už má svoje roky, ale pro Kladno je vzpruhou v kabině i na ledě. Bojovník, ústa nevymáchaná, co soupeře rozhodí. A před brankou soupeře spolu s třineckým Voženílkem nejprotivnější hráč v Česku. „Byl to pro nás takový hodně dlouhý kemp, ale zvládli jsme to a máme to za sebou. Jde jenom o to prodat to, co jsme natrénovali,“ doplňuje.

Pauzy se nebojí ani Otakar Vejvoda, jeho tým navíc může mít výhodu v tom, že baráž už dobře zná. „Je možné, že to bude výhoda, ale ukáže se to vždycky až na ledě. Já to zažívám podruhé, někteří kluci tady potřetí za sebou, takže vědí, o co jde,“ přitakává Vejvoda.

Poslední vstupenky mizí

První barážový zápas proti Vsetínu odehraje Kladno na domácím ČEZ stadionu už ve středu od 17 hodin. Druhý duel je na programu ve čtvrtek od 18 hodin na stejném místě. Rytíře požene do boje plný zimák. Na sezení zbývá posledních několik kusů vstupenek, na stání jich zběsilým tempem ubývá.

Do Brna, kde bude své domácí zápasy hrát Vsetín, se série přesune v neděli a v pondělí.