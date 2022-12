„Bavili jsme se o tom v kabině. Ale více musí zůstat mezi námi. Prostě jsme se zavřeli,“ nechtěl být konkrétnější Matěj Beran, který v patnácté minutě poslal Kladno podruhé v zápase do vedení. „Kdybychom věděli, co je špatně, vůbec se o tom nemusíme bavit,“ přiznal rodák z Plzně.

Podobně o vedení přišlo Kladno i v posledním vzájemném zápase, kdy vedlo o tři branky a z Hradce nakonec odvezlo jen jediný bod. „Tohle vůbec není o Hradci. Problém je jen v nás,“ odmítal Beran připomínku minulého střetnutí.

Kladno není vůbec v dobré situaci, kdy na předposlední České Budějovice ztrácí 4 body. „Na každý tým přijde krize. Teď je to o tom se z ní dostat. Na to neexistuje jednoduchý recept. Každý si musí najít tu svou cestu.“

Drtivý úvod nestačil, bez přesilovek Kladno na Hradec nestačilo

A v tom by mohl pomoci právě i Beran. Po prvních čtyřech zápasech měl na kontě solidních pět branek. Pak kladenské osmaosmdesátce střelecký prach zvlhnul. Nedávno se ale trefil v Liberci, teď přidal trefu i do hradecké sítě. „Jen jsem nastavil hokejku a Pleky mě krásně našel. Akorát jsem musel dostat puk přes beton Růžičky,“ přiznával Beran kredit kladenskému kapitánovi.

„Sice jsem dal gól, ale je to jedno, když jsme zase prohráli,“ utrousil smutně Beran. „Snad se chytím a týmu pomůžu opět vyhrávat. To je jediné, o co jde,“ uzavřel Beran.

Jan Šejhl