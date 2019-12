Zatímco brankář Marek Čiliak při svém loučení se zlínským publikem před návratem z hostování do Brna udržel svou druhou nulu ve žlutomodrém dresu, o góly se postarali čtyři různí střelci. Už v 9. minutě otevřel skóre Martin Novotný, o tři minuty později využil přesilovku Honejsek. O další branky se postarali Okál, Fořt, Nosek a Kubiš.

Kladno mnoho šancí nemělo. Za stavu 0:0 proskočil obranou Valský, ale na zakončení měl málo času a Čiliak jeho bekhend vytěsnil. Ve druhé třetině zase selhal v sólu O´Donnell.

Mnohem víc šancí měli ale Berani a poprvé v sezoně porazili Kladno naprosto zaslouženě.

„Podpora lidí, byla skvělá. I když Jarda (Jágr) nakonec nepřijel, myslím, že jsme potěšili fanoušky hrou i výsledkem. Lidé nemusí být zklamaní,“ liboval si hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.



„Jarda zkoušel ostřejší tréninky, ale necítil se, aby šel do zápasů. Prognózu návratu žádnou nemáme,“ poznamenal trenér Kladna David Čermák.



Bez slavné osmašedesátky včera vůbec nestačilo, Zlín herně jasně dominoval. Střely na branku? 46:22. „Jsme rádi, že se nám podařil navázat na výkon z Plzně. Brankář (Čiliak) chytá výborně, to je základ. Začátek utkání nebyl ideální, ale uklidnili jsme se brankami,“ pochvaloval si Svoboda, jehož tým ještě do konce roku čeká pondělní zápas v Liberci, kde ještě také s Čiliakem počítá před jeho návratem z hostování do Brna.



Přesto proti Kladnu to i pro něj bylo ideální loučení se zlínským publikem, udržel svou druhou nulu ve žlutomodrém dresu. O góly se postarali čtyři různí střelci. Hned o tři ze šesti branek vstřelila staronová formace Fořta s Ondráčkem a Kubišem na křídlech.



„Takhle to vyplynulo z absencí, nabízelo se to. Odehráli velmi dobré utkání. Funguje to, vrátili se k sobě i Očko k Honejsovi,“ připomněl Svoboda další sehrané duo, které se také zapsalo mezi střelce. Branky stříleli i obránci, úvodní branku obstaral Martin Novotný, pátou trefu Nosek. „Jsme rádi, že se prosadili i další hráči což je samozřejmě příjemné pro tým,“ těší Svobodu.



„Zlín byl ve všem lepší, podal výborný výkon, přehrával nás od první třetiny. Poslední výsledky nejsou náhodné vítězství zasloužené. Jasně nás přehrál,“ uznal Čermák.

PSG BERANI ZLÍN - KLADNO 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 9. M. Novotný (Fryšara), 12. Honejsek (Okál), 22. Okál (Ferenc), 44. Fořt (Kubiš). Rozhodčí: Pražák, Kubičík - Bryška, Ganger. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 7 000 (vyprodáno).

PSG Berani Zlín: Čiliak – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, Buchta, M. Novotný, Řezníček – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka.

Rytíři Kladno: Godla – Austin, Nash, Zajíc, Kehar, Zelingr, Barinka – Strnad, Melka, Redlich – Réway, Machač, Hovorka – Zikmund, Stach, Valský – O'Donnell, T. Kaut, Hajný.