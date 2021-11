Neoblíbený soupeř čekal kladenské hokejisty. Od roku 2008 sehráli s Plzní 21 zápasů a jen třikrát bodovali. Na západě Čech vyhráli naposledy před osmi lety (5:3), tehdy zápas zlomil dvěma góly Jan Rudovský. Tentokrát se nikdo takový nenašel a jen díky horší koncovce Plzně to neskončilo jako v první čtvrtině extraligy 1:8.

Plzeň má nejlepší přesilovky i oslabení, Rytíři v těchto číslech za Západočechy tvrdě zaostávají. Ukázalo se to naprosto jasně. Už v první třetině ubránili Indiáni dvakrát ve čtyřech a rychle po druhém trestu sami udeřili. Mají totiž oproti Rytířům hodně produktivní hokejisty. Ten nejproduktivnější, Michal Bulíř, zakončil výpad do otevřené obrany nekompromisně a dal v sezoně už gól s číslem 13.

Kladno, jemuž se vrátil do sestavy poprvé od druhého kola uzdravený útočník Machala, nehrálo v poli tak špatně, ale nebezpečné byly jen dorážka Melky a Hlavův forčeking, po němž puk skončil na horní síťce zkoprnělého brankáře Svobody. Když ve druhé části neuspěl ani Kristo v největší tutovce, ta domácí definitivně Rytíře zlomili. Nejdřív si Bulíř vynutil faul na Plekancovi a sám pak přesilovku bleskově využil. Další možnosti hosté se štěstím přežili, ale Kantner v závěru třetiny už nezaváhal a dal na 3:0.

Hned v úvodu třetího dějství konečně pořádně vypálil Wood a po Jágrově pěkné přihrávce odčaroval kouzlo Svobody, ale vzápětí se nechal na pět minut plus do konce zápasu vyloučit Indrák, který byl na „svou“ Plzeň až moc nahecovaný.

Kladenští trenéři v poslední části sáhli k variantě z úvodu sezony, kdy Jágrovi hrál centra Filip a ne Plekanec a rozložení nejlepších hráčů Rytířů pomáhalo i dál. Domácí však pár závarů přežili, pak hru zklidnili a zvládli i power-play soupeře, při které Mertl upravil na konečných 4:1.

„Jsme zklamáni z výsledku i z výkonu. Neměli jsme teď moc zápasů, takže jsme byli čerství, přesto nám chyběl pohyb a důraz v prostorech, odkud padají góly. V tom byla Plzeň lepší. A když už jsme dali gól, udělali jsme zbytečný faul a tam se rozhodlo o zbytku zápasu,“ musel přiznat zklamaně trenér Kladna David Čermák.

Jeho protějšek Václav Baďouček naopak chválil nástup svého týmu. „Ale přibrzdila nás vyloučení. I tak jsme třetinu vyhráli, ale ve druhé jsme na chvíli vypadli ze soustředěnosti, ale přestáli jsme to, pomohli si přesilovkou a důležitý byl gól na 3:0. Kladno to sice asi mohlo zdramatizovat, ale jak řekl kolega, udělali faul a my si to pak už jen pohlídali,“ konstatoval trenér Plzně Václav Baďouček a dodal, že je rád, jak mužstvo napravilo nepovedený zápas v Liberci.

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky: 13. Bulíř (G. Thorell, Čerešňák), 30. Bulíř (Čerešňák, Mertl), 38. Kantner (Čerešňák, Kaňák), 58. Mertl – 41. Wood (Jágr, Filip). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:3, navíc Indrák (K) na 5+DKU. Využití: 1:0. Diváci: 1000.

Plzeň: Svoboda – Kaňák, Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek, Donaghey – Jágr, Plekanec, Zikmund – Kubík, Beran, Hlava – Račuk, Melka, Kristo - Machala, Filip, Indrák.

