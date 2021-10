Kladno nastoupilo do televizního utkání bez Jaromíra Jágra, který odstoupil už během páteční blamáže s Plzní a pomáhal na lavičce s koučingem. Nehrál ani Strnad, dlouho schází Ciampini. Absence střelce je na kladenském celku až příliš vidět, výkon v útočné fázi byl jaksi bez vůně i zápachu.

Navíc tým brzy inkasoval z dorážky Kelemena. Kladenští trenéři celkem správně zariskovali a vzali si trenérskou výzvu, protože Kelemen na hranici brankoviště atakoval holí rukavici brankáře Bowa. Rozhodčí ale po zhlédnutí videa gól potvrdili a hosté hráli oslabení.

Hráli jich pár stále víc a nakonec i kvůli tomu jedou domů s prázdnou. Brzy po přestávce totiž Kotala dokonce při dvojnásobné výhodě zvýšil a v závěru po hrubém faulu Baránka na Jánošíka trestal i Raška.

Jak už bylo řečeno, Kladno v každé třetině nastřádalo velmi dobré střelecké pozice, ale výborného Krošelje nepřekonalo. Třeba při Plekancově manévru v první třetině měl i kus štěstí, parádně vychytal Berana, znovu Plekance, také Melku, nebo v poslední třetině Račuka.

V závěru zkoušelo velmi brzy power-play, ale i to bylo marné. Boleslav ani nemusela k výhře podat excelentní výkon.

Kladenský kouč David Čermák přiznal, že jeho tým začal zadrženě, po první části byly střely na bránu 16:4. „Po pátečním výsledku s Plzní jsme přijeli s respektem a v první třetině to bylo vidět. Ale pak jsme se zlepšili a hlavně ve třetí třetině měli pár šancí, které jsme bohužel neproměnili. A bez gólu se bodovat nedá,“ přiznal Čermák a odpovídal i na vysoký počet vyloučených hráčů. „Máme jich moc a v oslabení inkasujeme, v pátek pětkrát, dnes opět dvakrát.

Nás nejlepší hráč byl gólman, jemu můžeme děkovat, že jsme uhráli výhru,“ začal svoje hodnocení trenér Boleslavi Radim Rulík a naznačil tak, že s hrou moc spokojen nebyl. „My ani nemůžeme říci, že jsme výhru vybojovali, protože to je silné slovo. My ji uhráli. Přitom jsme věděli, že Kladno odehrálo výborný zápas v Pardubicích a že se budou chtít zlepšit po výprasku s Plzní. Přesto jsme neodehráli nejlepší partii. Chybělo nám víc nasazení, přitom je to takové menší derby. Naštěstí Kladno Gasparovi (Krošeljovi) gól nedalo, proto jsme vyhráli. Spokojeni však nejsme, a to se vší úctou k soupeři,“ řekl Rulík.

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Kelemen (D. Moravec), 22. Kotala (D. Šťastný, Claireaux), 58. Adam Raška I (Claireaux). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. Diváků: 3379.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, D. Moravec, Pláněk, Jánošík, Bernad, Šidlík – Kelemen, Fořt, Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Adam Raška I – Eberle, Bičevskis, J. Stránský.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Donaghey, Suchánek, Baránek, Wood, Nilsen – Hlava, Plekanec, Kristo – M. Beran, Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Hajný, Pitule, O. Bláha.