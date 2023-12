Milan Gulaš po ne úplně dokonalém vstupu do sezony ožívá a řídil třemi body (2+1) palbu budějovického Motoru v další extraligovém kole proti Kladnu. To na jihu Čech zklamalo, nenavázalo na páteční výkon proti Litvínovu a v zápase, ze kterého chvílemi bolely oči, zaslouženě padlo 3:6. V pátek na jeho led dorazí Karlovy Vary.

Hokejová extraliga: Banes Motor ČB - Rytíři Kladno. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Herně to byla od Rytířů až na brankáře Brízgalu velká bída. Tým neměl rozehrávku, v obraně hořel při přebírání volných hráčů, prohrával souboje. Neměl téměř ani protihru, ale rozpočtově podstatně tučnější domácí celek spaloval šance jak to šlo a výsledek byl otevřený až do začátku poslední třetině a třetího gólu Motoru.

V prvním dějství Budějovicím pomohla k jedinému zásahu až souhra okolností. Kladnu v oslabení odpadl poraněný Dotchin a domácí hru proti třem potrestal kombinací do prázdné – Kondelík 1:0. „Do hry jsme se dostali až někdy kolem desáté minuty a do té doby mohly dát Budějovice už tři góly. Po první třetině to bylo 1:0 jenom díky výbornému Brízgalovi v brance," uznal trenér Kladna Otakar Vejvoda.

Ani po obrátce to od Rytířů nebylo o moc lepší, ale přece jen vyrovnali, když přísný trest Hovorky potrestal po pět vteřinách Smoleňák přesnou tečí Ticháčkovy střely.

Publikum pak rozvášnily pěstní potyčky mezi Gulašem na jedné straně a Dotchinem a Smoleňákem na straně druhé. Jihočeši na tom vydělali přesilovkou, vzápětí hráli ještě jednu po zbytečném faulu Klepiše a tu už Gulaš bombou využil. „Já myslím, že tvrdost byla v normě. My musíme být trochu přísní, abychom zápasy vyhrávali, Budějovice také tak hrají. Lidem se to muselo líbit,“ mínil kapitán Kladna Radek Smoleňák, ale uznal, že Rytíře tradičně srazila vyloučení. „Nepomohlo nám to, stoperocentně. Když jsme se do toho dostávali, tak jsme udělali individuální chybu, nebo se nechali vyloučit. Na vítězství to dneska bylo málo,“ uznal.

Nicméně za další, už hodně přísný trest, se mohl pomstít Ticháček, po návratu z trestné lavice se mu ale zakončení sólového úniku nepovedlo.

A protože hned v úvodu třetí třetiny obral Dotchina o puk Kondelík a Gulaš překonal Brízgalu, bylo to místo 2:2 už 3:1. Rytíři už v nedělní (ne)formě neměli na obrat kvalitu. Pytlík sice potrestal chybu Hrachoviny, ale otevřená obrana značila i brejky Motoru a ten dva ztrestal plus přidal gól do prázdné při power-play. Využitá dvojnásobná přesilovka Ticháčkem opět s tečí Smoleňáka už skóre jen kosmeticky upravila.

"Ve druhé třetině jsme se zlepšili, vyrovnali jsme, a přestože jsme dostali v přesilovce gól na 2:1, tak jsme cítili, že jsme ve hře. Bohužel jsme hned na začátku třetí třetiny dostali třetí gól. Sice jsme pak ještě mohli snížit na 4:3, ale nedali jsme a domácí naopak z brejku zvýšili na 5:2, čímž bylo po zápase,“ dodal Otakar Vejvoda.

Domácí asistent Jiří Hanzlík byl rád, že Motor navázal na dobré výkony z předcházejících zápasů. "Znovu se potvrdilo, že pokud chceme vyhrát, musíme dát tři a více gólů. Tentokrát se nám to podařilo a byli jsme za to odměněni třemi body. Soupeře definitivně zlomil gól na 3:1 na začátku třetí třetiny,“ řekl.

Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 6:3 (1:0, 1:1, 2:1). Branky: 5. Kondelík (Gulaš), 32. Gulaš (Štencel, Harris), 41. Gulaš (Kondelík, Pýcha), 51. Valský (Koláček, Chlubna), 54. Harris (M. Beránek, Štencel), 56. M. Beránek (Harris, D. Simon) – 27. Smoleňák (Ticháček), 52. Pytlík (Frolík, Slováček), 58. Smoleňák (Ticháček, Klepiš). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 7:6, využití: 2:2. Diváci: 6208.

Budějovice: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Simon, Harris, M. Beránek – F. Přikryl, Toman, Kubík – Valský, Koláček, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Martenet,Ticháček, Slováček, Babka – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Frolík, Pytlík, Sideroff – M. Procházka, Melka, Smoleňák – O. Bláha, Jarůšek, Strnad. Trenéři Vejvoda a Skrbek.