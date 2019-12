/ROZHOVOR/ Poslední předvánoční utkání body hokejovým Rytířům nepřineslo. Na ledě karlovarské Energie vstřelili pouze jediný gól a na body tak pomýšlet nemohli. „Nestálo při nás štěstí, nebyli jsme horším týmem,“ hledal hlavní příčinu prohry Vítězslav Bílek, který má s hokejem v lázeňském městě své zkušenosti. Před lety totiž oblékal karlovarský dres.

Vítězslav Bílek | Foto: Josef Poláček

Měli jste povedený vstup do utkání a pak přišel hloupý gól. Co se tam stalo?

Říkali jsme si, že musíme vše cpát do brány. Že jedině z toho tu můžeme něco vytěžit. Ale asi tam byla přemíra snahy, protože jinak jsme se všichni cítili dobře, bruslilo nám to. Ale stalo se, co se stalo. Pak jsme dali kontaktní gól a věřili, že bychom to mohli urvat. Bohužel přišla chyba, kterou Vary potrestaly.