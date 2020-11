Zvláštními brankářskými osudy prochází Adam Brízgala. Už třetím rokem gólman kladenských Rytířů se v minulé sezoně prakticky nedostal v modrobílém dresu do zápasu a udržovat se musel v Ústí nad Labem.

Adam Brízgala | Foto: Roman Mareš

Brízgala v závěru extraligy Kladno zvedl, vyhrál důležité zápasy s Brnem a Boleslaví, ale v tom rozhodujícím v Litvínově ani on nebyl s to domácí ofenzivu zastavit. Když skončil jeho zkušenější konkurent Lukáš Cikánek, vypadalo to, že se stane v první lize kladenskou jedničkou. Jenže přišel Slovák Andrej Košarišťan, navíc Brízgala na začátku přípravy onemocněl koronavirem a i proto se od začátku sezony dostal do branky pouze jednou. Jak bojuje s osudem, o tom vyprávěl v rozhovoru pro Kladenský deník.