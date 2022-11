V čem byla jiná třetí třetina než dvě předchozí? Byla prakticky stejná jako první a druhá. Body nás stála desetiminutovka v první třetině, ve které jsme dostali tři góly. To se nesmí stávat. Prvních deset minut v první třetině jsme byli jasně lepší. Škoda, že nám tam nepadlo víc gólů. Byla tam třeba i tyčka. Je to škoda.

Co právě v té druhé desetiminutovce druhé třetiny bylo špatně?

Ztráceli jsme puky na útočné modré. O tom si přesně říkáme před každým zápasem. Bohužel tam přišly ztráty, které Vary využily a zamknuly nás. Vyšla z toho špatná desetiminutovka. To se nesmí stávat.

Nerozklepaly se vám i hokejky?

Je to nepříjemný, když jedete do Varů přes hodinu, jste deset minut lepší a pak tam napadají tři góly. Museli jsme se dát do klidu. To bylo vidět na začátku druhé třetiny. Bohužel nám to tam začalo padat až ve třetí třetině.

Obranné řešeto ve Varech, Rytíři honili výsledek pozdě

Po minulém zápase znělo z kabiny, že je potřeba hrát zodpovědně z obrany a už po dvaceti minutách prohráváte 1:3.

Jsou to chyby, které děláme. Maličkosti, které neustále musíme pilovat. Jsme vyrovnaným soupeřem pro každého. Bylo to taky prvních šest zápasů vidět. Teď přišla špatná fazona. Proti Budějovicím jsme vyhráli, ve Varech jsme odvedli velmi dobrý výkon. Musíme jít dál.

Nakolik chybí týmu Kubík s Klepišem?

Oba jsou to zkušení hráči, takže chybí. Ale i bez nich nám to jde. Až se vrátí, tak budeme jen lepší.

Sám jste zaznamenal první extraligovou trefu. Máte alespoň puk?

Puk nemám. Ten jsem tam nechal. Ale to nevadí. Mnohem víc mě mrzí tři body, které jsme ve Varech nechali zbytečně.

Když se řekne „Ondřej Bláha, hráč prvního v útoku v extralize“ jak to zní?

Zní to hezky. Prostě na mě takhle ukázali trenéři. Snažím se jim to vrátit. Užívám si to, každý zápas. I kdybych byl ve čtvrté lajně. Mám svou roli a snažím se jí plnit na sto procent.

Jan ŠEJHL