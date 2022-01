Ve Slezsku Kladno odhalilo budoucí plány, protože jak ve středu s Třincem, tak v daleké Ostravě postavilo veterána z Litoměřic Martina Kadlece. Je tedy zřejmé, že klub chce, aby za Rytíře odehrál v základní části alespoň 15 zápasů a byl použitelný v případné baráži proti vítězi I. ligy. Třiatřicetiletý útočník má zatím na kontě pět zápasů.

Ten vítkovický začal pro hosty nadějně, už většinu první třetiny byli totiž lepším týmem. Jenže i když tentokrát nechytal skvělý Aleš Stezka, jeho náhradník Dan Dolejš ukázal, že je ideální dvojkou. Chytil pěknou ránu Indráka a hlavně zlikvidoval sólo Plekance, který ujel v oslabení.

Zaujal ještě tvrdý hit Melky na Fridricha, domácím se ale na rozdíl od Kladeňáků vůbec nelíbil. Další rozhodování arbitrů se ale nezdálo spíše hostům, které ve druhé třetině poslal rozhodčí na trestnou za nesportovní chování a jinak hodně unaveně působící Vítkovice ukázaly, že v přesilovce umí udeřit – Hruška 1:0.

Potřeboval jsem změnu. S Jestřáby chci uspět, hlásí Račuk. Proč opustil Rytíře?

I nadále však tahalo za delší konec většinou kladenské mužstvo. Po vyrovnání sahal opět v oslabení Plekanec a hlavně při přesilovce v závěru třetiny Kubík či Pytlík.

Dolejšova branka byla zakletá až do 45. minuty, kdy Plekanec neuspěl ani při třetím sólovém úniku a pak domácí uhájili čisté konto i v oslabení. Ale s jeho koncem se přece jen hosté za lopotu dočkali odměny, přitom Dotchinova rána nebezpečně vůbec nevypadala.

Rytíři šli i dál za výhrou mnohem jasněji než mátožní domácí, ale v závěru po zbytečném faulu Filipa těžce hájili aspoň remízu. I díky bloku jubilanta Ladislav Zikmunda, který hrál za Kladno zápas číslo 300. (včetně příprav) se ubránili a rozhodlo se až v prodloužení, kdy Rytíři nechali před Bowem zcela zapomenutého Marosze a ten má hodně rychlé ruce, to Kladeňáci vědí už od loňska, kdy jim pomohl do extraligy.

Jeden z asistentů Kladna Jan Kregl přiznal, že kousat tuhle prohru je pro tým těžké. "Šedesát minut o dvou gólech. Myslím si, že jsme měli dost gólových příležitostí, které se nám nepovedlo proměnit. Nakonec jsme rádi, že jsme ubránili dvouminutové oslabení dvě minuty před koncem. Bohužel jsme byli v overtimeu slabší a díky tomu soupeř dal gól," hodnotil.

Domácí Miloš Holaň řekl na úvod to samé: "Velice těžký zápas." Pokračoval tím, že se nediví. "Po tom covidu, který jsme měli, jsme byli pět dní bez tréninku, teď dva zápasy v řadě, takže nám na konci docházela šťáva," přiznal co bylo vidět na ploše. "Čekali jsme, že to bude o jednom nebo dvou gólech, což se potvrdilo. Asi jsme měli rozhodnout v přesilových hrách, kterých jsme měli dost. V závěru jsem to chtěl trochu uklidnit, vzal jsem si oddechový čas, aby hráči měli čisté myšlenky, ale ty dvě minuty jsme nezvládli. Ba naopak nám tam nejen v této přesilovce dvakrát ujeli sami, na to se musíme soustředit lépe. Ceníme si dvou bodů," dodal Holaň a nezapomněl pochváli brankáře Dolejše.

HC Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok), 62. Marosz (Polák) - 45. Dotchin (M. Beran, Zikmund). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváků: 1000.

Vítkovice: Dolejš – Solovjov, R. Polák, Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Marosz, Lindberg, Roberts Bukarts – Lednický, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek, Arzamascev – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Indrák, Filip, M. Kadlec – Babka, Kuťák, M. Beran.