Někdejší kladenský hokejista Miroslav Lažo se stal šéfem mládeže ve slavném Slovanu Bratislava, kde jako hráč slavil svoje největší úspěchy a získal tam čtyři mistrovské tituly. V Kladně ale jeho stopa byla sice výrazná, ale ne směrem, jakým by klub i hráč chtěly.

Miroslav Lažo (vpravo) s nejlepším slovenským útočníkem Tomášem Tatarem. | Foto: archiv M. Laža

Lažo hrál za Kladno v sezoně 2003/04, kdy se klub vracel do nejvyšší soutěže. A nutno říci, že do posil se vedení klubu tehdy vůbec netrefilo a mužstvo táhli kluci, co v něm byli už delší dobu – Radek Gardoň, Josef Zajíc, Zdeněk Orct, Jaroslav Kalla nebo Vítězslav Bílek s Milošem Hořavou.