Někdy se říká, že prohra o gól bolí víc než výprask. V Třinci jste si zkusili obě možnosti. Co tedy bolí více? Jak se to vezme. Je lepší, když je o co hrát, než když je to po dvou třetinách 0:6. Ale je to obrovská škoda. Každý bod z Třince by byl zlatý. Mrzí to, že jsme nedotáhli zápas do vítězného konce. Zvlášť, když jsme i vedli.

Kde vidíte momentum zápasu?

Těžko říct. Když budu mluvit čistě jen za sebe, přijde mi, že máme problém sami se sebou. Jak kdybychom se toho zalekli. Pak se nám stávají věci, které by neměly. Skoro by se dalo mluvit až o panice. Je to náročné. Kdybych znal recept, rád bych ho řekl. Musíme se podívat na video, ukázat si chyby a zapracovat na tom. Každý má chuť pracovat na dvě stě procent, aby se naše situace zlepšila.

Chvílemi to ale v obraně vypadalo, že vás Třinec takzvaně vozí na kolotoči.

To občas bývá. Ale abych to jen nehaněl, vzpomněl bych si i na pár dobrých věcí. Když ale člověk dá šanci takovému soupeři, jako je Třinec, tak je to znát.

Jedním z těch pozitiv byl i přes pět inkasovaných gól brankář Brízgala, že?

Neskutečné. To je potřeba vyzvednout. Je neskutečné, co předvádí. Před ním jen smekám.

Pomohl týmu třeba minulý zápas, kdy si Kladno poradilo s Litvínovem?

Já zrovna nehrál. Ale přišlo mi, že jsme měli to momentum, drajv. Z kluků sebevědomí čišelo. Škoda, že z toho nebyly body i v Třinci.

Jak jste se osobně cítil opět v sestavě? Přeci na ledě jste byl pouze u kladenského gólu.

Je to náročná sezona. Snažím se dělat maximum, abych byl týmu platný. Jestli je pro tým lepší, pokud budu na té pozici, na které jsem, tak to samozřejmě pro tým udělám. Takovou pozici přijímám. Je to náročnější, než když je člověk víc vytížený. Každý si musí najít pozici v týmu a odvádět pro něj maximum.

Překvapivé body z Třince by vám jistě pomohly v hlavním úkolu – tedy se ještě vyhnout baráži.

Pořád věřím, že poctivou prací to dovedeme urvat. Kdybych nevěřil, tak sem nemusím ani chodit. Chápu, že to pořád meleme dokola, ale jsme odhodlaní do toho dát vše a věříme.

Zápasem v Třinci jste se zařadil do exkluzivního klubu hráčů, kteří nastoupili za Kladno ke 400 soutěžním utkáním.

To jsem vůbec nevěděl. O to víc mě teď štve, že jsme zápas nezakončili vítězně. Je to krásný, solidní porce. Zvlášť když je to za klub, kde jsem doma. Prostě velký milník. Uvidíme, jak to půjde dál, snad přidám ještě další. Hlavně ne v té baráži, ale už jen v extralize. Je to pro mě neskutečné a opravdu si toho vážím.

