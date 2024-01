Přízrak baráže, třetí za tři roky, má pro hokejové Kladno stále jasnější obrysy. Ztráta na předposlední Mladou Boleslav činí po nedělním extraligovém kole už sedm bodů a aktuální forma napovídá spíše tomu, že se Rytíři ani zdaleka nepřiblíží bodovým ziskům ze svých posledních extraligových sezon. V Pardubicích sice hosté lídrovi tabulky docela slušně sekundovali, ale padli 1:3 a bylo vidět, že domácí hrají spíše co potřebují.

Pardubice - Kladno 4:1. Na zemi Eduards Tralmaks | Foto: Luboš Jeníček

Diference stavu obou klubů je výrazná i proto, že Kladnu po páteční prohře s Olomoucí odpadli další zranění hráči a na marodce tak je už šestice Dotchin, Filip, Strnad, Pytlík, Kusý a Hejda. Z toho důvodu si vzpomnělo na odchovance Šimona Jelínka a vyřídilo mu střídavé starty z Jihlavy, kde dal v sezoně už 15 branek. Podruhé hrál také Štěpán Vimmer, jehož děda Josef byl slavným kanonýrem a dal v lize za Kladno 659 gólů (v roce 1962 byl nejlepší střelec československé ligy). Oba kluci byli vidět.

Rozdíl mezi oběma kluby, které proti sobě ještě nedávno hrály baráž a pak o záchranu extraligy, je obrovský. Miliardář Petr Dědek napumpoval do Dynama obrovské peníze, naopak kladenský Jaromír Jágr při skladbě kádru spíše šetří každou korunu. Oba ještě nedávní spojenci se liší i v tom, že zatímco Dědek si pořídil během jednoho roku dva kouče s potenciálem na to vést reprezentaci, a jeden ji už vede, oba také shodně vyhodil (Radim Rulík, Václav Varaďa). To v Kladně je všem jasné, že Otakar Vejvoda mladší za bilanci z hrozivou posledních dvou let (30 výher z 87 zápasů) nemůže…

Jiří Ticháček ve druhé třetině odpověděl v přesilovce svou devátou trefou v sezoně na zásah ještě nedávno Jezdce z New Yorku Libora Hájka z první části, ale už za 39 vteřin předložil Paulovič puk Lukáši Radilovi do pozice, z jaké nešlo nedat - 2:1.

Rytíři svoje šance tradičně neproměňovali, na Milana Kloučka nenašli recept ani při závěrečné slušně sehraní power-play. To byl ale rozdíl ve skóre dvougólový, protože nejlepší hráč zápasu Matej Paulovič (hvězdy Kaut či Sedlák se v hledišti belhaly o berlích) v úvodu třetí třetiny překonal jinak výborně chytajícího Landona Bowa.

"Jsme spokojeni s forčenkingem, jímž jsme dostávali pardubické hráče pod tlak a vytvářeli si šance. V závěru jsme tam měli snad třikrát prázdnou bránu, ale nedali jsme: pořád stejná písnička," hlesl po zápase smutně trenér Kladna Otakar Vejvoda a jasně naznačil, že pitvání se v minulosti nemá v aktuání situaci žádnou cenu. "My víme, co jsme udělali dobře a co špatně a že se musíme připravit na další zápas."

Domácí asistent Vít Černohous mínil, že zkušený celek Kladna převedl tuhý hokej a o to cennější jsou pro vedoucí tým tabulky body. "Nerodilo se to lehce, bylo za tím hodně práce. Ubránili jsme obětavostí klíčová oslabení, Kloudy hlavně v závěru předvedl klíčové sejvy (zákroky). Těžký zápas," uznal pardubický asistent.

Také další los Rytíře v extralize šetřit nebude: ve středu míří do Třince, v pátek do Vítkovic a v neděli na Spartu.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Hájek (T. Zohorna, Paulovič), 25. Radil (Paulovič, R. Kousal), 45. Paulovič (R. Kousal, Radil) - 24. Ticháček (Smoleňák, Klepiš). Rozhodčí: Kika, Cabák - Axman, Bohuněk. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 9923.

Pardubice: Klouček - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, J. Kolář, Hájek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Pánik - Radil, R. Kousal, Paulovič - Hrníčko, A. Musil, Pavlata - Říčka, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina.

Kladno: Bow - Babka, Ticháček, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber - Tralmaks, Klepiš, Sideroff - Melka, Smoleňák, M. Procházka - Jágr, Jarůšek, Frolík - O. Bláha, Vimmer, Š. Jelínek.

Pardubice - Kladno 4:1. V modrém navrátilec do dresu Kladna Šimon JelínekZdroj: Luboš Jeníček