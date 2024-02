Hokejová extraliga zná po pátečním kole tým, který padá do baráže s vítězem první ligy. Kladenští Rytíři měli jasno prakticky po první třetině, kdy jim hosté z Mladé Boleslavi třemi góly ukázali jejich místo. Sami se po výhře 5:0 udrželi ve hře o postup do předkola play-off, na dvanácté Karlovy Vary ztrácejí po včerejšku sedm bodů.

Hokejová extraliga: Mladá Boleslav vyhrála vysoko v Kladně a odsoudila ho definitivně k pádu do baráže. | Foto: Roman Mareš

Zápas ukázal, proč nemohlo Kladno myslet na průnik před Boleslav. Zejména v defenzivě Bruslaři v rozhodující fázi sezony přidali, nedostali dvakrát po sobě góly a v útoku jim opory zahrály ve formě.

Jediným smutným Boleslavákem byl v pátek obránce Adam Jánošík. V polovině utkání ho domácí Martin Procházka nešťastně zasáhl ranou pukem a slovenský bek skončil v krvi v šatně. V nemocnici pak prodělal operaci prasklé čelisti a má asi po sezoně.

To už jeho tým zápas pouze kontroloval. V první desetiminutovce si zejména díky hráči zápasu Robertu Lantošimu vytvořil třígólový polštář, když se nejprve bleskově prosadil po 78 vteřinách v přesilovce právě slovenský útočník a pak v 10. minutě během pouhých sedmnácti vteřin další Slovák Skalický a pak i Švéd Rohdin.

„Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a získali definitivu, kterou jsme chtěli mít. Pomohl nám rychlý gól, pak nám tam spadly dva rychle po sobě a to určilo ráz celého zápasu. Ten jsme měli celkem pod kontrolou a to i díky brankáři Růžičkovi, který zachytal velice dobře,“ byl rád trenér Mladé Boleslavi Richard Král.

Domácí trenér Otakar Vejvoda se omluvil fanouškům. „Kolik jich dorazilo, 2150? Těm se omlouvám za první třetinu. Nedáme dva na jednoho, vzápětí jdeme do čtyř a dostaneme z první střely gól z prostoru, který mají mít hráči pokrytý, pak následovalo víceméně to samé," zlobil se.

Zatímco týmu z města automobilů cizinci zahráli výborně, ti kladenští se po snížení sápali marně. A to už před zraky Jaromíra Jágra, který se z amerického snu v pohodě vyvěšeného dresu 68 ke stropu pittsburské arény vrátil zpět do kruté reality smutného skyboxu kladenského stadionu.

Rytíři se snažili, to ano, ale když už je hosté pustili do náznaku šance, zasáhl jistý Jan Růžička. Větší možnosti měli z brejků jeho spoluhráči, ale ti zase vyhořeli na Mareksi Mitensovi, jenž nahradil po třetí brance Kanaďana Landona Bowa.

Nakonec také on dostal v úvodu třetí třetiny branku po nenápadné ráně Filipa Pavlíka, v závěru ho překonal v přesilovce i Ondřej Roman. Naopak Jan Růžička udržel čisté konto, dokonce podruhé za sebou.

"Od druhé třetiny jsme sice měli převahu, ale kontaktní gól jsme nedali a čtvrtý gól nás definitivně zlomil,“ konstatoval Vejvoda, který se po dvou slušných zápasech a povedeném čtvrtečním tréninku na zápas těšil. „Navíc mohli hrát už Frolík s Bláhou, jenže nezvládneme začátek,“ pokrčil rameny.

Jeho tým už se nyní musí chystat na baráž, zatímco Boleslav se může už koukat jen nad sebe, dolů nemusí. „My se s pokorou dívali pod sebe, ale po očku i nad sebe. Jsme na kontakt a půjdeme zápas po zápasu a uvidíme, co z toho vznikne. Je to pro nás další cíl do sezoně,“ hlásil Richard Král a prozradil, jak se mu povedlo boleslavský tým zvednout, že nakonec Kladno přefrčel. „Snažili jsme se hlavně zavést pořádný systém ve vlastním pásmu. Postupně si to sedalo, přišla bojovnost a obětavost hráčů. Teď je to úleva,“ přiznal.

Naopak Otakar Vejvoda o tom, proč jeho tým spadl na dno, mluvit nechtěl. „Musel bych brečet do novin a to dělat nebudu,“ odmítl.

V neděli čeká Kladno domácí zápas s Třincem, Mladou Boleslav čeká po nejhorším týmu soutěže ten nejlepší – hostí Pardubice.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Lantoši (Pyrochta, Skalický), 10. Skalický (Lantoši, Čech), 10. Rohdin (Järvinen), 41. F. Pavlík (Stránský, Järvinen), 58. O. Roman (Skalický, Lantoši). Rozhodčí: Kika, Šindel — Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváků: 2137.

Kladno: Bow (10. Mitens) – Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček – Sideroff, Melka, Tralmaks – Smoleňák, Klepiš, M. Procházka – Strnad, Pytlík, Jarůšek – Frolík, Vimmer, Bláha.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Bernad, Jánošík, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši – Hradec, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Fořt, Malát – Malínek, Závora, Stránský.