Boleslav se zvedla z popela, ale slaví Rytíři. První výhru jim trefil Smoleňák

/FOTOGALERIE/ Ani potřetí za sebou hokejisté Kladna neudrželi dvougólový náskok. Jenže v Mladé Boleslavi jim to už vaz nesrazilo a slaví první tříbodový zisk v sezoně. Zápas rozhodla posila Kladna Radek Smoleňák svým druhým gólem na 4:3 dvě minuty před koncem a domácí museli skousnout už čtvrtou prohru v řadě. "On je hlas, který je slyšet na střídačce i v kabině a to jsme potřebovali," pochválil Smoleňáka trenér Otakar Vejvoda.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

TIPSPORT EXTRALIGA, 9. kolo: BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno, 8. 10. 2023 | Foto: Jan Pavlíček