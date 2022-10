Kladenští byli rádi, že zápas nebyl rozhodnutý už do první přestávky. Boleslav na ně nastoupila a téměř celých dvacet minut je tiskla v pásmu. A když už hrála v oslabení, potvrzovala, že je v tomhle ohledu nejlepší v extralize, Rytířům nepovolila ani kontrolovat puk.

Na druhé straně právě z přesilovky udeřilo. Kladenskou dvojku Brízgalu, propálil po hezky sehrané kombinaci bombou Kousal. Gólman Rytířů byl ale nejlepším hráčem hostů a v dalších oslabeních odolal, dokonce i ve dvojnásobném.

Bruslaře to nemrzelo. Ve zbytku zápasu sice už tolik nedominovali, ale pořád byli o krok napřed. Hokejky měli pořád rychlejší než soupeř, což přesně ukázal i druhý gól Fořta po bleskové souhře s Kotalou a Stránským. "Nezachytili jsme vůbec zápas. Na ledě byl jen jeden tým. Vůbec se nám to nepovedlo. Musíme potrénovat a soustředit se, abychom se vrátili ve formě, jako jsme hráli prvních šest zápasů," přesně popsal kladenský kapitán výkon svého týmu.

Protože Kladno, když už doklopýtalo k nějaké té šanci, zastavilo se na Novotném, tenhle gólman to na Rytíře umí už roky a jednoduše s nimi neprohrává. "Soustředil jsem se na každý puk, co letí na moji bránu. Musíme ale dát víc gólů, abychom se nestrachovali o výsledek až do konce. Tentokrát to sice bylo 3:0, ale museli jsme si to odmakat až do konce," mínil gólman, jehož pochválil i asistet kouče Petr Haken. "Defenziva a Filip pochvalu zaslouží," řekl.

Také Novotného protějšek Adam Brízgala zářil, byl určitě nejlepším Kladeňákem v zápase, ale v úvodu třetí části ho dorážkou prostřelil ještě Kantner a bruslaři definitivně zápas ovládli. V závěru ještě vylepšil skóre Stránský přesnou střelou do odkryté klece riskujícího Kladna. "Někdy to tak bývá. Nehrajete dobře, ale gólman vás drží a je to o gól nebo o dva. A pořád se můžete vrátit," komentoval Brízgalův výkon Tomáš Plekanec a dodal, že Boleslav je bruslařský tým. "A když se s nimi nevyrovnáte v bruslení, těžko s nimi můžete hrát," pokrčil rameny.

„4:0, co říci? Byl to první zápas v sezoně, kdy byl soupeř lepší, aktivnější, rychlejší,“ uznal hostující trenér Otakar Vejvoda, zatímco domácí Petr Haken přiznal, že k soupeři, který měl v úvodu extraligy dobré výsledky, měli velký respekt. „Ale začali jsme dobře, pomohli js e si přesilovou hrou a z toho málo, co Kladno mělo, sami neinkasovali, protože kolem brány byli nebezpeční. Vyhrát jsme si zasloužili a musím pochválit defenzivu i brankáře,“ dodal Haken.

Filip Novotný doplnil, že Boleslav doma vyhrála čtyři zápasy ze čtyř. "Doufám, že nám to vydrží a že z Boleslavi bude nedobytná tvrz. Vždy je fajn vyhrát před domácími fanoušky."

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 9. P. Kousal (Pýcha, J. Stránský), 29. Fořt (J. Stránský, Kotala), 45. Kantner (P. Kousal, Stříteský), 60. J. Stránský (Fořt). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Frodl, Kajínek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Střely na branku: 43:16. Diváků: 3233.

Mladá Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kotala, Fořt, J. Stránský – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Kehar, Cibulskis – Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Melka – Zikmund, Filip, Beran – Bláha, Indrák, Babka.

Jan ŠEJHL