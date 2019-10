Úvod zápasu byl vyrovnaný, obě mužstva si vytvářela šance. Gól padl jediný, v přesilovce v závěru první třetiny se prosadili Rytíři. Jágr narýsoval z pravé strany pas na brankoviště, kde se prosadil důrazný Jakub Valský. “Dostali jsme se šťastně do vedení 1:0. Myslím, že potom na začátku druhé třetiny jsme měli víc ze hry,” hodnotil kladenský kouč David Čermák.

Po třech minutách druhé části mohlo být s domácími ještě hůř, unikajícího Machače fauloval Dlapa a sudí nařídili trestné střílení. Toho se ujal David Stach, těsně před brankou mu však puk poskočil a kladenský forvard vůbec nezakončil.

“My jsme do zápasu vstoupili špatně. Jen díky gólmanovi to bylo 0:1. Kladno má obrovskou útočnou sílu, my měli štěstí a gólman to pochytal, i to trestné střílení,” chválil domácí asistent kouče Pavel Patera výkon Gašpera Krošelje.

V polovině druhé třetiny se radovali i Bruslaři. Dlapa projel po levém mantinelu až do útočného pásma, načež předložil kotouč na pravý kruh Oscaru Flynnovi. Boleslavský mladík nezaváhal a střelou nad rameno Denise Godly vyrovnal skóre.

Tři minuty před druhou sirénou Boleslav otočila. Při signalizované výhodě Bruslaři zamkli Kladno v pásmu a posílali na branku jednu ránu za druhou. Nakonec se ujala střela od modré čáry v podání Karla Klikorky, který svým prvním extraligovým gólem otočil vývoj duelu. “Našimi naprosto hloupými chybami jsme pustili Boleslav do hry,” láteřil Čermák.

Začátek třetí třetiny přinesl hned dva góly v krátkém sledu. Nejprve se v přesilovce trefil od modré čáry Martin Ševc, pouhých jedenáct sekund potom ale středem kluziště projel Jaromír Jágr, natlačil se k pravé tyči a procpal puk pod betonem gólmana Krošelje až do sítě.

O další tři minuty později už bylo vyrovnáno. Z levého kruhu vystřelil Zikmund a puk se od výstroje Krošelje odrazil k Bradymu Austinovi, který pohotovou dorážkou srovnal. “Za stavu 3:1 nevím, jestli jsme si mysleli, že už je to hotové. Kladno to nevzdalo a dalo na 3:3, a po právu. My začali dělat kraviny ve středním i obranném pásmu,” nelíbilo se Paterovi.

Boleslavští si ovšem vzali vedení zpět. V další přesilovce domácího týmu proletělo nahození Marka Hrbase od modré čáry až do sítě. “Dnes nám nešla oslabení, Boleslav nám znovu odskočila,” pojmenoval zásadní problém svého týmu Čermák.

Pět a půl minuty před koncem navíc Godla předvedl nevídanou hrubici. Obránce Ondřej Dlapa nahodil puk přesně z červené čáry na branku Kladna, Godla hrábl lapačkou do prázdna a puk mu zaplachtil až do branky.

Následně byl vyloučen Jágr a domácí potřetí v zápase využili přesilovku. Austin po vyhraném buly u vlastní branky otálel s rozehrávkou a napadající Jakub Klepiš mu z čepele vysekl puk rovnou mezi betony Godly. Boleslav tak zdolala rivala 6:3.

Michal KONVALINA