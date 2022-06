„Pro Rytíře jsou to základní stavební kameny týmu, o které byl zájem u extraligové konkurence, ale i v zahraničí. O to více nás všechny těší, že tito hráči na Kladně pokračují,“ uvedl k první trojici trenér Jiří Burger.

„Ondra Bláha je zase talentovaný hráč, který za poslední roky udělal velký progres, což ukázal i v našich zápasech během loňské sezony,“ doplnil bývalý skvělý útočník.

Rytíři si tak dokázali pojistit základní kameny loňské úspěšné sezony, o jejichž setrvání už se nějakou dobu spekulovalo. Například bez skvělých výkonů kanadského gólmana Landona Bowa by Kladno nemohlo pomýšlet na setrvání v nejvyšší soutěži. Šestadvacetiletý sympaťák nastoupil do všech zápasů, vychytal čtyři nuly a úspěšnost zákroků udržel na 90,57 %. Rychle si tak získal přízeň kladenských fanoušků, které teď může těšit, že v klubu podepsal smlouvu na další dvě sezony.

Rekonstrukce zimáku: vzduchotechnika je téměř hotová, co pružné mantinely?

„Dobrý den, fanoušci Rytířů. Jsem ohromně rád, že se na Kladno vrátím i pro další sezonu. Těším se, až znovu obléknu dres s rytířem a až se všichni uvidíme na zrekonstruovaném stadionu. Na viděnou v srpnu,“ vzkázal Bow fanouškům přes klubový web.

Bývalý gólman Dallasu ale nebude jediným Kanaďanem, který bude v příštích dvou letech oblékat kladenský dres. Zůstává totiž také tvrďák Jake Dotchin, který v minulosti posbíral přes sto startů v NHL. V loňském roce pak válel za Rytíře, u nichž byl druhým nejproduktivnějším bekem a zároveň hlavním zlým mužem.

"Ahoj, kladenští fanoušci. Jsem rád, že s vámi budu sdílet hokejové zážitky další dvě sezony. Už se nemohu dočkat, až začne další sezona a až začne na našem domácím stadionu. Já i celá moje rodina se už těšíme, až se všichni potkáme na zápasech. Užijte si léto," pozdravil ze zámoří osmadvacetiletý obránce.

Zářil mezi českými juniory, teď sní o NHL. Miura ale nezapomněl ani na Kladno

První důležité jméno ale přidalo Kladno i do útoku. V týmu setrvá útočník Ladislav Zikmund, pro kterého to bude už šestá sezona v dresu Rytířů. Loni působil ještě v pražské Spartě, v průběhu sezony se ale vrátil do známého prostředí a skvělými výkony pomohl k udržení extraligy. Hodil se hlavně jeho střelecký apetit.

„Jsem rád, že se mi uplynulý ročník na Kladně povedl, a že se povedlo naplnit cíl, že jsme se udrželi v extralize. Rádi bychom na to navázali, odrazili se a udělali nějaký úspěch. Doufám, že sezona bude lepší než ta předchozí, a protože nemám rád vystřelovat do vzduchu nějaká přehnaná očekávání, buďme skromní a pokusme se udělat co nejlepší výsledek,“ uvedl Zikmund, který s Rytíři podepsal na jeden rok s následnou opcí.

KVÍZ: Sezona Jágrova Kladna je u konce. Jak dobře si ji pamatujete?

Posledním oznámeným hráčem je pak talentovaný odchovanec klubu Ondřej Bláha. Dvaadvacetiletý forvard naposledy válel v první lize za Ústí nad Labem a dobrými výkony si řekl i o jedenáct extraligových startů za Kladno. Teď bude moci přidat další.

„Znamená to pro mě velkou motivaci a posun v kariéře. V Ústí jsem měl vloni povedenou sezonu, dostával jsem tam velký prostor a pomohlo mi to na zdravém sebevědomí. Myslím, že by mladí hráči měli dostávat prostor, a vážím si toho, že to tak berou i na Kladně. Moc děkuji, že jsem tu šanci tady dostal," prozradil Bláha.

Kladno tak představilo fanouškům první čtyři jména pro nadcházející sezonu. Jak ale klub informuje, na soupisce jich je už v současnosti daleko více. Nové informace se kladenští příznivci dozvědí nejpozději na červencové tiskové konferenci, kde by měly padnout všechny zásadní informace před dalším ročníkem.

Bez Pastrňáka by bylo daleko těžší získat bronz, tvrdí Jágr