Zamýšlenou jedničkou kladenských hokejistů by měl být Kanaďan Landon Bow. Vysoký brankář, který má na kontě i dva zápasy v NHL, se zatím předvádí velmi dobře. Naposledy Rytíře uchránil od vyššího brankového přídělu při přípravě v Liberci. Kromě skvělých zákroků ukázal i další novinku – novou brankářskou masku v modrém provedení s Rytířem, ale i javorovým listem.

Kanadská posila do branky Kladna - Landon Bow. | Foto: Foto: Roman Mareš

V Liberci jste odehráli asi nejtěžší zápas dosavadní přípravy. Viděl jste to také tak?

Je to tak. Liberec je opravdu dobrý tým. Věřím, že se budou pohybovat na špici tabulky. Také to v posledních letech prokazovali, loni byli ve finále. Takže jsme si zkusili kvalitního soupeře a příště to zahrajeme lépe.