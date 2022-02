Bow nebude na rekordní zápas vzpomínat v dobrém. Po vyrovnané desetiminutovce totiž právě on zaváhal v rozehrávce a Plzeň šla po následném závaru Kindlem do vedení. To její motory nastartovalo, zatímco ty kladenské zůstaly v garážovém chladu. Plzeňáci byli doslova všude dřív a utekli v úvodu druhé části už na rozdíl čtyř gólů, když jednou skórovali i přesilovky pět na tři. Tu jim Hlava doslova daroval, když zahodil sólo a ještě fauloval…